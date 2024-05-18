https://ria.ru/20240518/kitay-1946831068.html

Китайский эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

Китайский эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.05.2024

Китайский эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

Теплая и продуктивная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина повысила уверенность во многих странах мира, так как устойчивое... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:17

2024-05-18T05:17

2024-05-18T06:44

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Теплая и продуктивная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина повысила уверенность во многих странах мира, так как устойчивое развитие отношений между Россией и Китаем имеет неизмеримое значение для поддержания мира и безопасности во всём мире, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. "Китайско-российские двусторонние переговоры были очень насыщенными и содержательными, они прошли гладко, а атмосфера переговоров была домашней, дружеской и теплой. Как сказал сам президент Путин, приезжая в Китай, он чувствует себя как дома. Совместное заявление объемом более 10 тысяч иероглифов было опубликовано в тот же день, это показывает, что многие важные вопросы подробно обсуждались в течение длительного времени", - заявил эксперт. Он отметил, что встреча продемонстрировала "высокую степень зрелости двусторонних отношений". Как подчеркивает эксперт, "переговоры охватили беспрецедентно широкий круг тем, переговорный процесс был довольно гладким, а результаты переговоров были чрезвычайно богатыми, что привлекло внимание всего мира". Ван Цзайбан отметил, что ярким эпизодом визита стала неформальная встреча лидеров один на один в резиденции Чжуннаньхай в Пекине. "Между лидерами двух стран установилась глубокая дружба, и эта личная дружба между главами двух государств стала важной гарантией устойчивого развития отношений двух стран в будущем. Она придает беспрецедентную определенность настоящему и будущему китайско-российских отношений", - добавил он. Эксперт отметил, что в критический период изменений в мире "крепкая дружба между лидерами Китая и России и устойчивое развитие отношений между двумя странами имеют неизмеримо большое значение для поддержания мира и безопасности во всём мире, а также для содействия развитию человечества". "Эта встреча один на один между лидерами двух стран и принятое совместное заявление вселили надежду и повысили уверенность в большинстве стран мира, особенно в странах Глобального Юга", - указал эксперт.

https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946807374.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин