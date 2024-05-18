https://ria.ru/20240518/isk-1946945121.html
Суд рассмотрит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента
Суд рассмотрит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента - РИА Новости, 18.05.2024
Суд рассмотрит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня рассмотрит административный иск журналиста Кирилла Набутова*, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:09
2024-05-18T23:09
2024-05-18T23:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня рассмотрит административный иск журналиста Кирилла Набутова*, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании этого статуса, следует из материалов на сайте суда. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в апреле сообщала, что Набутов* обжаловал в суде статус иноагента. По оценке Набутова*, решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", уточняла Лебедева. "Административный истец – Набутов* Кирилл Викторович. Административный ответчик – Министерство юстиции России... Судебное заседание 10.06.2024", – сообщается в карточке дела. Минюст включил Набутова* в реестр иноагентов 22 марта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240427/vishnevskiy-1942680896.html
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россия, санкт-петербург, кирилл набутов, общество
Россия, Санкт-Петербург, Кирилл Набутов, Общество
Суд рассмотрит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента
Суд Петербурга изучит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня рассмотрит административный иск журналиста Кирилла Набутова*, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании этого статуса, следует из материалов на сайте суда.
Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в апреле сообщала, что Набутов* обжаловал в суде статус иноагента. По оценке Набутова*, решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", уточняла Лебедева.
"Административный истец – Набутов* Кирилл Викторович. Административный ответчик – Министерство юстиции России... Судебное заседание 10.06.2024", – сообщается в карточке дела.
Минюст включил Набутова* в реестр иноагентов 22 марта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента