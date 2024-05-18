https://ria.ru/20240518/grossi-1946844251.html

Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию

Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию - РИА Новости, 18.05.2024

Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости сообщил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:24

2024-05-18T09:24

2024-05-18T09:24

в мире

россия

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861593125_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_c6ee7c41fa1581416f551319aeb15e44.jpg

ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости сообщил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию встреч с руководством страны, но не исключает, что эти планы появятся позже. "Планов пока нет, но, возможно, в будущем они появятся", - сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что такие встречи "всегда очень полезны". "Но, конечно, я всегда ценю возможность встретиться с руководством. На данный момент мы больше концентрируемся на технических аспектах, поэтому и проводим встречи в таком формате", - пояснил гендиректор. В последний раз Гросси посещал Россию в марте текущего года. В ходе этого визита президент РФ 6 марта провел в Сочи с ним встречу. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.

https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, рафаэль гросси, магатэ