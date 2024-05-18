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Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию - РИА Новости, 18.05.2024
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09:24 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/grossi-1946844251.html
Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию
Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию - РИА Новости, 18.05.2024
Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости сообщил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:24
2024-05-18T09:24
в мире
россия
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости сообщил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию встреч с руководством страны, но не исключает, что эти планы появятся позже. "Планов пока нет, но, возможно, в будущем они появятся", - сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что такие встречи "всегда очень полезны". "Но, конечно, я всегда ценю возможность встретиться с руководством. На данный момент мы больше концентрируемся на технических аспектах, поэтому и проводим встречи в таком формате", - пояснил гендиректор. В последний раз Гросси посещал Россию в марте текущего года. В ходе этого визита президент РФ 6 марта провел в Сочи с ним встречу. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.
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в мире, россия, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси ответил на вопрос о встрече с руководством во время визита в Россию

Гросси не ожидает во время визита в Россию встреч с руководством страны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости сообщил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию встреч с руководством страны, но не исключает, что эти планы появятся позже.
«
"Планов пока нет, но, возможно, в будущем они появятся", - сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что такие встречи "всегда очень полезны". "Но, конечно, я всегда ценю возможность встретиться с руководством. На данный момент мы больше концентрируемся на технических аспектах, поэтому и проводим встречи в таком формате", - пояснил гендиректор.
В последний раз Гросси посещал Россию в марте текущего года. В ходе этого визита президент РФ 6 марта провел в Сочи с ним встречу. В ходе нее Путин отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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