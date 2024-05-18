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Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае - РИА Новости, 18.05.2024
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08:08 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/grossi-1946838690.html
Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае
Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае - РИА Новости, 18.05.2024
Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию, вероятно, Калининград, чтобы обсудить... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:08
2024-05-18T08:08
россия
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
владимир путин
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию, вероятно, Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом он заявил в интервью РИА Новости. "Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о планах посетить Россию. Собеседник агентства добавил, что может посетить Калининград. Он также отметил, что намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта. "Будет обсуждаться несколько тем, все технического характера", - пояснил Гросси. При этом он предположил, что все темы предстоящей встречи будут связаны с Запорожской АЭС. По его словам, "скорее всего", в ходе этих обсуждений РФ будет представлять глава "Росатома" Алексей Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html
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россия, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, владимир путин, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае

Глава МАГАТЭ Гросси планирует в мае посетить Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию, вероятно, Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о планах посетить Россию. Собеседник агентства добавил, что может посетить Калининград.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС
17 мая, 23:51
Он также отметил, что намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта.
«
"Будет обсуждаться несколько тем, все технического характера", - пояснил Гросси. При этом он предположил, что все темы предстоящей встречи будут связаны с Запорожской АЭС.
По его словам, "скорее всего", в ходе этих обсуждений РФ будет представлять глава "Росатома" Алексей Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
17 мая, 23:37
 
РоссияКалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевВладимир ПутинЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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