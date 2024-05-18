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Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов - РИА Новости, 18.05.2024
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18:30 18.05.2024 (обновлено: 20:27 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/granitsa-1946918205.html
Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов
Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов - РИА Новости, 18.05.2024
Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов
Польские силовики избили и вытеснили со своей территории пятерых мигрантов, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:30
2024-05-18T20:27
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили со своей территории пятерых мигрантов, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии."Польские силовики выбросили на белорусскую территорию пятерых избитых беженцев. &lt;…&gt; Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — говорится в публикации.Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Троих сомалийцев доставили в больницу, остальных передали следователям для проведения расследования."Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону", — добавляется в релизе. Кроме того, подчеркивается, что "миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четырех иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище".По данным погранкомитета, с 2021 года на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой и 20 — с Латвией.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
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в мире, польша, белоруссия, сомали
В мире, Польша, Белоруссия, Сомали
Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и вытеснили 5 мигрантов

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили со своей территории пятерых мигрантов, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Польские силовики выбросили на белорусскую территорию пятерых избитых беженцев. <…> Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — говорится в публикации.
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Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Троих сомалийцев доставили в больницу, остальных передали следователям для проведения расследования.
«
"Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону", — добавляется в релизе.
Кроме того, подчеркивается, что "миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четырех иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище".
По данным погранкомитета, с 2021 года на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой и 20 — с Латвией.
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