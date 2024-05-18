Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов
Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и вытеснили 5 мигрантов
© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили со своей территории пятерых мигрантов, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Польские силовики выбросили на белорусскую территорию пятерых избитых беженцев. <…> Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — говорится в публикации.
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Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Троих сомалийцев доставили в больницу, остальных передали следователям для проведения расследования.
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"Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону", — добавляется в релизе.
Кроме того, подчеркивается, что "миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четырех иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище".
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