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В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна" - РИА Новости, 18.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:25 18.05.2024 (обновлено: 14:35 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/festival-1946876292.html
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна" - РИА Новости, 18.05.2024
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" 17 мая состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:25
2024-05-18T14:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" 17 мая состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.Прием заявок на участие в XXIV фестивале "Мелиховская весна" проходил с сентября по ноябрь 2023 года. Всего было подано более 120 заявок, из которых Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую афишу. В нее входят спектакли по произведениям А. П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы "Чехов+" в этом году к участию были приглашены театры со спектаклями по произведениям А. С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир."Гостей ждет насыщенная фестивальная программа, в которую входят более 20 постановок театральных коллективов, в том числе из зарубежных стран: Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. Помимо профессиональных артистов, свое мастерство также покажут и студенты театральных вузов – ГИТИСа и Института культуры и искусств МГПУ", – рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, его слова приводит пресс-служба.Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля есть постановки театральных вузов: свое мастерство покажут студенты Российского института театрального искусства ГИТИС и Института культуры и искусств МГПУ."Фестиваль в Мелихове – это большая традиция. В этом году он проходит в 24-й раз. За все это время в рамках проекта представили около 330 спектаклей из 90 городов и 22 стран. Мы планируем и дальше развивать этот фестиваль, налажено международное сотрудничество. В следующем году приложим еще больше усилий для привлечения иностранных партнеров, чтобы сделать проект еще масштабнее", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Зарубежную часть программы фестиваля в 2024 году составят национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа из Белорусского Витебска, государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из столицы Казахстана Астаны, клуб "Три искусства" и театр "Катьяни" из индийского Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку. В этом году фестиваль открыл спектакль "Вишневый сад" в исполнении Мелиховского театра "Чеховская студия". Постановщиком является японский театральный режиссер Мотои Миура, известный своими постановками чеховских пьес.В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович прожил семь лет и создал более 40 своих произведений.
https://ria.ru/20240517/sdelki-1946740057.html
https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"

© Фото : пресс-службы министерства культуры и туризма Московской областиВ Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль Мелиховская весна - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" 17 мая состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Прием заявок на участие в XXIV фестивале "Мелиховская весна" проходил с сентября по ноябрь 2023 года. Всего было подано более 120 заявок, из которых Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую афишу. В нее входят спектакли по произведениям А. П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы "Чехов+" в этом году к участию были приглашены театры со спектаклями по произведениям А. С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.
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"Гостей ждет насыщенная фестивальная программа, в которую входят более 20 постановок театральных коллективов, в том числе из зарубежных стран: Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. Помимо профессиональных артистов, свое мастерство также покажут и студенты театральных вузов – ГИТИСа и Института культуры и искусств МГПУ", – рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, его слова приводит пресс-служба.
Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля есть постановки театральных вузов: свое мастерство покажут студенты Российского института театрального искусства ГИТИС и Института культуры и искусств МГПУ.
"Фестиваль в Мелихове – это большая традиция. В этом году он проходит в 24-й раз. За все это время в рамках проекта представили около 330 спектаклей из 90 городов и 22 стран. Мы планируем и дальше развивать этот фестиваль, налажено международное сотрудничество. В следующем году приложим еще больше усилий для привлечения иностранных партнеров, чтобы сделать проект еще масштабнее", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Зарубежную часть программы фестиваля в 2024 году составят национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа из Белорусского Витебска, государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из столицы Казахстана Астаны, клуб "Три искусства" и театр "Катьяни" из индийского Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку. В этом году фестиваль открыл спектакль "Вишневый сад" в исполнении Мелиховского театра "Чеховская студия". Постановщиком является японский театральный режиссер Мотои Миура, известный своими постановками чеховских пьес.
В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович прожил семь лет и создал более 40 своих произведений.
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