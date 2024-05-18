https://ria.ru/20240518/festival-1946876292.html

В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"

В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна" - РИА Новости, 18.05.2024

В Подмосковье стартовал театральный фестиваль "Мелиховская весна"

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" 17 мая состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:25

2024-05-18T14:25

2024-05-18T14:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946877470_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4f9c815ead13cfd51e5310518cac934.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" 17 мая состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.Прием заявок на участие в XXIV фестивале "Мелиховская весна" проходил с сентября по ноябрь 2023 года. Всего было подано более 120 заявок, из которых Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую афишу. В нее входят спектакли по произведениям А. П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы "Чехов+" в этом году к участию были приглашены театры со спектаклями по произведениям А. С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир."Гостей ждет насыщенная фестивальная программа, в которую входят более 20 постановок театральных коллективов, в том числе из зарубежных стран: Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. Помимо профессиональных артистов, свое мастерство также покажут и студенты театральных вузов – ГИТИСа и Института культуры и искусств МГПУ", – рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, его слова приводит пресс-служба.Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля есть постановки театральных вузов: свое мастерство покажут студенты Российского института театрального искусства ГИТИС и Института культуры и искусств МГПУ."Фестиваль в Мелихове – это большая традиция. В этом году он проходит в 24-й раз. За все это время в рамках проекта представили около 330 спектаклей из 90 городов и 22 стран. Мы планируем и дальше развивать этот фестиваль, налажено международное сотрудничество. В следующем году приложим еще больше усилий для привлечения иностранных партнеров, чтобы сделать проект еще масштабнее", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Зарубежную часть программы фестиваля в 2024 году составят национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа из Белорусского Витебска, государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из столицы Казахстана Астаны, клуб "Три искусства" и театр "Катьяни" из индийского Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку. В этом году фестиваль открыл спектакль "Вишневый сад" в исполнении Мелиховского театра "Чеховская студия". Постановщиком является японский театральный режиссер Мотои Миура, известный своими постановками чеховских пьес.В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович прожил семь лет и создал более 40 своих произведений.

https://ria.ru/20240517/sdelki-1946740057.html

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)