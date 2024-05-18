https://ria.ru/20240518/defitsit-1946857711.html

Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России

Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России - РИА Новости, 18.05.2024

Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России

Большой дефицит саженцев винограда, существующий сейчас в России, будет полностью закрыт в ближайшие 3-4 года, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:31

2024-05-18T11:31

2024-05-18T12:04

экономика

россия

северный кавказ

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151245/42/1512454243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd88e39ae4ec86e6784e8a595670430.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой дефицит саженцев винограда, существующий сейчас в России, будет полностью закрыт в ближайшие 3-4 года, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Дефицит саженцев винограда в России есть, и весьма большой", - сказал он. Но в последние годы, по его словам, "мы своими силами пытаемся его весьма быстрыми темпами ликвидировать, созданы законодательные условия, и развитие российских питомников щедро субсидируется на федеральном и региональном уровне". "На Кубани, в Крыму в республиках Северного Кавказа у нас развиваются уже достаточно крупные питомники саженцев. При таких темпах считаю, что в ближайшие 3-4 года мы существующий дефицит саженцев винограда полностью закроем", - заметил собеседник агентства. На вопрос, наблюдается ли в отечественном виноделии сегодня дефицит рабочей силы, Меркушев ответил, что нет. "Тут отработанная система, основанная на использовании сезонных рабочих, которые нужны на два-три месяца осенью во время сбора винограда. Такие работники есть везде, особенно на Северном Кавказе, в Дагестане, которые нередко семьями и ездят по всем винодельческим районам страны", - заключил винодел. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>

https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

россия

северный кавказ

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, северный кавказ, краснодарский край