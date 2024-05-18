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Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России - РИА Новости, 18.05.2024
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11:31 18.05.2024 (обновлено: 12:04 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/defitsit-1946857711.html
Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России
Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России - РИА Новости, 18.05.2024
Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России
Большой дефицит саженцев винограда, существующий сейчас в России, будет полностью закрыт в ближайшие 3-4 года, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:31
2024-05-18T12:04
экономика
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой дефицит саженцев винограда, существующий сейчас в России, будет полностью закрыт в ближайшие 3-4 года, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Дефицит саженцев винограда в России есть, и весьма большой", - сказал он. Но в последние годы, по его словам, "мы своими силами пытаемся его весьма быстрыми темпами ликвидировать, созданы законодательные условия, и развитие российских питомников щедро субсидируется на федеральном и региональном уровне". "На Кубани, в Крыму в республиках Северного Кавказа у нас развиваются уже достаточно крупные питомники саженцев. При таких темпах считаю, что в ближайшие 3-4 года мы существующий дефицит саженцев винограда полностью закроем", - заметил собеседник агентства. На вопрос, наблюдается ли в отечественном виноделии сегодня дефицит рабочей силы, Меркушев ответил, что нет. "Тут отработанная система, основанная на использовании сезонных рабочих, которые нужны на два-три месяца осенью во время сбора винограда. Такие работники есть везде, особенно на Северном Кавказе, в Дагестане, которые нередко семьями и ездят по всем винодельческим районам страны", - заключил винодел. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
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экономика, россия, северный кавказ, краснодарский край
Экономика, Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край
Эксперт рассказал, когда закроется дефицит саженцев винограда в России

Меркушев: дефицит саженцев винограда в России закроют в ближайшие 3-4 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСаженцы винограда и клубники в теплице
Саженцы винограда и клубники в теплице - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Саженцы винограда и клубники в теплице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой дефицит саженцев винограда, существующий сейчас в России, будет полностью закрыт в ближайшие 3-4 года, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Дефицит саженцев винограда в России есть, и весьма большой", - сказал он.
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Но в последние годы, по его словам, "мы своими силами пытаемся его весьма быстрыми темпами ликвидировать, созданы законодательные условия, и развитие российских питомников щедро субсидируется на федеральном и региональном уровне".
«
"На Кубани, в Крыму в республиках Северного Кавказа у нас развиваются уже достаточно крупные питомники саженцев. При таких темпах считаю, что в ближайшие 3-4 года мы существующий дефицит саженцев винограда полностью закроем", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, наблюдается ли в отечественном виноделии сегодня дефицит рабочей силы, Меркушев ответил, что нет.
"Тут отработанная система, основанная на использовании сезонных рабочих, которые нужны на два-три месяца осенью во время сбора винограда. Такие работники есть везде, особенно на Северном Кавказе, в Дагестане, которые нередко семьями и ездят по всем винодельческим районам страны", - заключил винодел.
Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
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