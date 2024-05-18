https://ria.ru/20240518/banking-1946834906.html

Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу

Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу - РИА Новости, 18.05.2024

Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу

Пилот по исламскому банкингу надо распространить еще на ряд регионов, в том числе на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:05

2024-05-18T07:05

2024-05-18T07:05

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

сбербанк россии

россия — исламский мир: kazanforum 2024

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg

КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Пилот по исламскому банкингу надо распространить еще на ряд регионов, в том числе на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "В первую очередь на те, где большая доля мусульман, например республики Северного Кавказа… Ну и, конечно, в пилот нужно включать Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье: за счет большой численности населения здесь в абсолютном значении проживает много мусульман. Здесь мы будем иметь большую клиентскую базу", - рассказал он. Кроме того, по его словам, есть запрос на расширение эксперимента в Поволжье, на крайнем Севере – "там, где традиционно работает много вахтовиков". "Эксперимент может быть расширен, соответствующие механизмы в законе разрабатываются", - отметил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240516/finansy-1946434879.html

https://ria.ru/20240517/oman-1946785853.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024, экономика