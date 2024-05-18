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Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу
Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу - РИА Новости, 18.05.2024
Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу
Пилот по исламскому банкингу надо распространить еще на ряд регионов, в том числе на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:05
2024-05-18T07:05
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Пилот по исламскому банкингу надо распространить еще на ряд регионов, в том числе на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "В первую очередь на те, где большая доля мусульман, например республики Северного Кавказа… Ну и, конечно, в пилот нужно включать Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье: за счет большой численности населения здесь в абсолютном значении проживает много мусульман. Здесь мы будем иметь большую клиентскую базу", - рассказал он. Кроме того, по его словам, есть запрос на расширение эксперимента в Поволжье, на крайнем Севере – "там, где традиционно работает много вахтовиков". "Эксперимент может быть расширен, соответствующие механизмы в законе разрабатываются", - отметил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Сбербанк России, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Экономика
Сбербанк предложил расширить пилот по исламскому банкингу
Ганеев: пилот по исламскому банкингу распространят еще на несколько регионов