Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли - РИА Новости, 18.05.2024
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли
Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:41
2024-05-18T17:41
происшествия
приозерский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, авария произошла в субботу около 10.30 мск. "Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших... получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240512/podrostki-1945392808.html
приозерский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приозерский район, ленинградская область
Происшествия, Приозерский район, Ленинградская область
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли

В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как информирует ведомство, авария произошла в субботу около 10.30 мск.
"Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших... получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто
12 мая, 14:28
 
ПроисшествияПриозерский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала