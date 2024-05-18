https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html

В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли

В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли - РИА Новости, 18.05.2024

В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли

Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:41

2024-05-18T17:41

2024-05-18T17:41

происшествия

приозерский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, авария произошла в субботу около 10.30 мск. "Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших... получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240512/podrostki-1945392808.html

приозерский район

ленинградская область

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происшествия, приозерский район, ленинградская область