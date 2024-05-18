https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли - РИА Новости, 18.05.2024
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли
Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:41
2024-05-18T17:41
2024-05-18T17:41
происшествия
приозерский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, авария произошла в субботу около 10.30 мск. "Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших... получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
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приозерский район
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происшествия, приозерский район, ленинградская область
Происшествия, Приозерский район, Ленинградская область
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли
В Ленинградской области машина задела зрителей на авторалли, один человек погиб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как информирует ведомство, авария произошла в субботу около 10.30 мск.
"Один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших... получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.