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Всероссийская акция "Ночь музеев" - РИА Новости, 18.05.2024
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02:30 18.05.2024
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Всероссийская акция "Ночь музеев"
Всероссийская акция "Ночь музеев" - РИА Новости, 18.05.2024
Всероссийская акция "Ночь музеев"
"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие выходные. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:30
2024-05-18T02:30
справки
ночь музеев
россия
совет европы
музей победы
европа
москва
культура
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"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие выходные. В 2024 году "Ночь музеев" пройдет 18 мая. Основная цель мероприятия – дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".На официальной странице акции можно смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях, а афишу всех мероприятий – на портале "Культура.РФ".История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".В 1997 году в Берлине (Германия) прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как "Долгая ночь музеев" (Lange Nacht der Museen). Администрация города приняла решение в этот день пускать посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии проводить всю ночь. Идея имела большой успех и уже в следующем году к акции присоединились еще 20 городов Германии.История ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музеев, в Европе началась в 2001 году в Париже (Франция) и стремительно завоевала популярность во всех главных европейских столицах. В дальнейшем для акции стали определять общие темы, с целью объединения и структуризации. Музеи Европы организовывали выставки и ярмарки, театрализованные представления, перформансы, маскарады и концерты.В 2005 году французы выдвинули идею о ежегодном проведении Международной музейно-выставочной, культурно-образовательной акции "Ночь музеев" и в том же году эта идея была утверждена Советом Европы. Акция поддерживается Международным Советом музеев (ICOM) и проводится под патронажем Совета Европы. Уже в 2006 году участниками проекта "Ночь музеев" стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира.В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной. В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке министерства культуры РФ во многих городах России. В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д. Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%. В 2023 году посетить мероприятия "Ночи музеев" планировали 16% россиян, в том числе 8% – впервые. Максимум показателя пришелся на 2017 год, тогда посетить акцию собирались 20%, или каждый пятый россиянин. В 2023 году акция прошла 20 мая. Ее темой была выбрана "История и истории". Она стала созвучна Году педагога и наставника. В центре внимания были вопросы сохранения памяти и духовно-нравственных ценностей, а также частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. В рамках акции прошло более 1300 мероприятий. Музеи менялись площадками, проводили выставки, мастер-классы, концерты. Так, в Музее Победы и его филиалах побывало более 12 500 человек, в "Херсонесе Таврическом" – 10 тысяч, в Музее обороны Севастополя – девять тысяч, в РЭМ – почти две тысячи, в Музее истории религии – 2 250 (самый высокий показатель в рамках акции за последние четыре года), в Музее имени А. Н. Радищева – восемь тысяч. Федеральные музеи посетили 376 980 человек, что больше, чем в 2022 году – 369 717. В мероприятиях приняли участие представители дипмиссий Индии, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара, Ливана, Камбоджи, Монголии, Туркменистана и других стран. Кроме того, на портале "Культура.РФ", во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошло 49 трансляций, их посмотрели более 2,1 миллиона человек. А официальный хештег акции #НочьМузеев зафиксировал 8,7 миллиона просмотров. В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей будет строить свою уникальную программу на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. В мероприятии примут участие Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Победы и др. Культурные центры Москвы подготовят свыше 450 событий, к акции присоединится около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ночь музеев, россия, совет европы, музей победы, европа, москва, культура
Справки, Ночь музеев, Россия, Совет Европы, Музей Победы, Европа, Москва, Культура

Всероссийская акция "Ночь музеев"

© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанкПосетители музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках проведения ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
Посетители музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Марина Мамонтова
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"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие выходные.
В 2024 году "Ночь музеев" пройдет 18 мая.
Основная цель мероприятия – дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.
Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
На официальной странице акции можно смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях, а афишу всех мероприятий – на портале "Культура.РФ".
История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".
В 1997 году в Берлине (Германия) прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как "Долгая ночь музеев" (Lange Nacht der Museen). Администрация города приняла решение в этот день пускать посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии проводить всю ночь. Идея имела большой успех и уже в следующем году к акции присоединились еще 20 городов Германии.
История ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музеев, в Европе началась в 2001 году в Париже (Франция) и стремительно завоевала популярность во всех главных европейских столицах. В дальнейшем для акции стали определять общие темы, с целью объединения и структуризации. Музеи Европы организовывали выставки и ярмарки, театрализованные представления, перформансы, маскарады и концерты.
В 2005 году французы выдвинули идею о ежегодном проведении Международной музейно-выставочной, культурно-образовательной акции "Ночь музеев" и в том же году эта идея была утверждена Советом Европы. Акция поддерживается Международным Советом музеев (ICOM) и проводится под патронажем Совета Европы. Уже в 2006 году участниками проекта "Ночь музеев" стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира.
В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.
В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке министерства культуры РФ во многих городах России. В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д.
Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%. В 2023 году посетить мероприятия "Ночи музеев" планировали 16% россиян, в том числе 8% – впервые. Максимум показателя пришелся на 2017 год, тогда посетить акцию собирались 20%, или каждый пятый россиянин.
В 2023 году акция прошла 20 мая. Ее темой была выбрана "История и истории". Она стала созвучна Году педагога и наставника. В центре внимания были вопросы сохранения памяти и духовно-нравственных ценностей, а также частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. В рамках акции прошло более 1300 мероприятий. Музеи менялись площадками, проводили выставки, мастер-классы, концерты. Так, в Музее Победы и его филиалах побывало более 12 500 человек, в "Херсонесе Таврическом" – 10 тысяч, в Музее обороны Севастополя – девять тысяч, в РЭМ – почти две тысячи, в Музее истории религии – 2 250 (самый высокий показатель в рамках акции за последние четыре года), в Музее имени А. Н. Радищева – восемь тысяч. Федеральные музеи посетили 376 980 человек, что больше, чем в 2022 году – 369 717. В мероприятиях приняли участие представители дипмиссий Индии, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара, Ливана, Камбоджи, Монголии, Туркменистана и других стран. Кроме того, на портале "Культура.РФ", во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошло 49 трансляций, их посмотрели более 2,1 миллиона человек. А официальный хештег акции #НочьМузеев зафиксировал 8,7 миллиона просмотров.
В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей будет строить свою уникальную программу на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. В мероприятии примут участие Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Победы и др. Культурные центры Москвы подготовят свыше 450 событий, к акции присоединится около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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