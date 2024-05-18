https://ria.ru/20240518/aktivy-1946865317.html
Суд в Петербурге арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 миллиона евро
Суд в Петербурге арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 миллиона евро - РИА Новости, 18.05.2024
Суд в Петербурге арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 миллиона евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс" наложил арест на имущество немецкого Deutsche Bank на сумму 238,6... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:45
2024-05-18T12:45
2024-05-18T14:23
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс" наложил арест на имущество немецкого Deutsche Bank на сумму 238,6 миллиона евро, следует из определения суда. Постановление вынесено 16 мая. Арестованы ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка", их недвижимость и средства на их банковских счетах, за исключением счетов типа "С" и "И". Кроме того, суд запретил Deutsche Bank распоряжаться долями в этих дочерних компаниях."Русхимальянс" требовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года (238,1 миллиона евро), неустойку за просрочку исполнения этого обязательства (около 480 тысяч евро) и еще одну неустойку за время с подачи иска до фактического исполнения обязательства. Еще одно требование касалось ареста 100-процентных долей Deutsche Bank в российских ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Эти две компании суд привлек к разбирательству в статусе третьих лиц. "Русхимальянс" — совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", созданное для строительства газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. Но в 2022 году она расторгла контракт из-за санкций, введенных ЕС против России.Deutsche Bank выступал одним из гарантов сделки, поэтому "Русхимальянс" потребовал от него произвести выплаты, а после отказа обратился в суд. Аналогичные иски компания предъявила еще четырем немецким банкам-гарантам — Unicredit Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Накануне стало известно, что арбитраж арестовал активы Unicredit на 462,7 миллиона евро.
https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, усть-луга, deutsche bank , linde, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Усть-Луга, Deutsche Bank , Linde, Газпром, Санкции в отношении России
Суд в Петербурге арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 миллиона евро
Суд по иску "Русхимальянса" арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 млн евро
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс" наложил арест на имущество немецкого Deutsche Bank на сумму 238,6 миллиона евро, следует из определения суда
.
Постановление вынесено 16 мая. Арестованы ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка", их недвижимость и средства на их банковских счетах, за исключением счетов типа "С" и "И". Кроме того, суд запретил Deutsche Bank распоряжаться долями в этих дочерних компаниях.
"Русхимальянс" требовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года (238,1 миллиона евро), неустойку за просрочку исполнения этого обязательства (около 480 тысяч евро) и еще одну неустойку за время с подачи иска до фактического исполнения обязательства.
Еще одно требование касалось ареста 100-процентных долей Deutsche Bank в российских ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Эти две компании суд привлек к разбирательству в статусе третьих лиц.
"Русхимальянс" — совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", созданное для строительства газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги
. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde
. Но в 2022 году она расторгла контракт из-за санкций, введенных ЕС против России.
Deutsche Bank выступал одним из гарантов сделки, поэтому "Русхимальянс" потребовал от него произвести выплаты, а после отказа обратился в суд.
Аналогичные иски компания предъявила еще четырем немецким банкам-гарантам — Unicredit Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Накануне стало известно, что арбитраж арестовал активы Unicredit на 462,7 миллиона евро.