https://ria.ru/20240517/vzryv-1946811172.html

Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге

Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге - РИА Новости, 17.05.2024

Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге

Видео, где на носилках несут, предположительно, пострадавшего после взрыва на территории Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, появилось в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:03

2024-05-17T23:03

2024-05-17T23:03

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Видео, где на носилках несут, предположительно, пострадавшего после взрыва на территории Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, появилось в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах. На видео, опубликованном в Telegram-канале "ДТП и ЧП СПб" можно увидеть, как на место происшествия на Тихорецком проспекте прибывают пожарные автомобили и машина скорой помощи. На другом видео курсанты бегом на носилках эвакуируют, предположительно, пострадавшего при инциденте. В пятницу в пресс-службе администрации Калининского района РИА Новости рассказали, что местный житель сообщил районным властям о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где расположена Военная академия связи имени Будённого. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в одном из вузов Петербурга произошел взрыв. Как сообщил позже Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.

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происшествия, санкт-петербург