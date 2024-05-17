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Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге
Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге - РИА Новости, 17.05.2024
Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге
Видео, где на носилках несут, предположительно, пострадавшего после взрыва на территории Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, появилось в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:03
2024-05-17T23:03
2024-05-17T23:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Видео, где на носилках несут, предположительно, пострадавшего после взрыва на территории Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, появилось в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах. На видео, опубликованном в Telegram-канале "ДТП и ЧП СПб" можно увидеть, как на место происшествия на Тихорецком проспекте прибывают пожарные автомобили и машина скорой помощи. На другом видео курсанты бегом на носилках эвакуируют, предположительно, пострадавшего при инциденте. В пятницу в пресс-службе администрации Калининского района РИА Новости рассказали, что местный житель сообщил районным властям о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где расположена Военная академия связи имени Будённого. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в одном из вузов Петербурга произошел взрыв. Как сообщил позже Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Появилось видео эвакуации пострадавшего после взрыва в Петербурге
Появилось видео эвакуации пострадавшего из академии после взрыва в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Видео, где на носилках несут, предположительно, пострадавшего после взрыва на территории Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, появилось в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах.
На видео, опубликованном в Telegram-канале "ДТП и ЧП СПб" можно увидеть, как на место происшествия на Тихорецком проспекте прибывают пожарные автомобили и машина скорой помощи. На другом видео курсанты бегом на носилках эвакуируют, предположительно, пострадавшего при инциденте.
В пятницу в пресс-службе администрации Калининского района РИА Новости рассказали, что местный житель сообщил районным властям о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где расположена Военная академия связи имени Будённого. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в одном из вузов Петербурга произошел взрыв.
Как сообщил позже Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.