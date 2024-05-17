Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/vzryv-1946808922.html
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва - РИА Новости, 17.05.2024
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва
Работа экстренных служб продолжается у военной академии связи в Петербурге, где произошел взрыв, на территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:44
2024-05-17T22:44
происшествия
санкт-петербург
владимир иванов
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_0:29:1052:621_1920x0_80_0_0_a422ec182226f0dac12ac2f86b007797.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Работа экстренных служб продолжается у военной академии связи в Петербурге, где произошел взрыв, на территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника, выставлено оцепление, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. "Я живу в доме напротив. И каждый день слышу как разводят караул. Вечером я услышал сирены скорой помощи и увидел, как на территорию академии заехало четыре реанимационных автомобиля и три скорых. Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал", - рассказал РИА Новости очевидец Владимир Иванов. Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, ранее завил губернатор Александр Беглов.
https://ria.ru/20240210/predmet-1926600091.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка около военной академии в Петербурге
Обстановка около военной академии в Петербурге
2024-05-17T22:44
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_221:0:1052:623_1920x0_80_0_0_80fbc241a767875cda6d702ca85876b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, владимир иванов, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимир Иванов, Александр Беглов
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва

В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в военной академии

Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Работа экстренных служб продолжается у военной академии связи в Петербурге, где произошел взрыв, на территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника, выставлено оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.
"Я живу в доме напротив. И каждый день слышу как разводят караул. Вечером я услышал сирены скорой помощи и увидел, как на территорию академии заехало четыре реанимационных автомобиля и три скорых. Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал", - рассказал РИА Новости очевидец Владимир Иванов.
Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, ранее завил губернатор Александр Беглов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект
10 февраля, 17:13
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВладимир ИвановАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала