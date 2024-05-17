https://ria.ru/20240517/vzryv-1946808922.html
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва - РИА Новости, 17.05.2024
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва
Работа экстренных служб продолжается у военной академии связи в Петербурге, где произошел взрыв, на территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:44
2024-05-17T22:44
2024-05-17T22:44
происшествия
санкт-петербург
владимир иванов
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_0:29:1052:621_1920x0_80_0_0_a422ec182226f0dac12ac2f86b007797.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Работа экстренных служб продолжается у военной академии связи в Петербурге, где произошел взрыв, на территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника, выставлено оцепление, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. "Я живу в доме напротив. И каждый день слышу как разводят караул. Вечером я услышал сирены скорой помощи и увидел, как на территорию академии заехало четыре реанимационных автомобиля и три скорых. Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал", - рассказал РИА Новости очевидец Владимир Иванов. Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, ранее завил губернатор Александр Беглов.
https://ria.ru/20240210/predmet-1926600091.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_221:0:1052:623_1920x0_80_0_0_80fbc241a767875cda6d702ca85876b5.jpg
Обстановка около военной академии в Петербурге
Обстановка около военной академии в Петербурге
2024-05-17T22:44
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владимир иванов, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимир Иванов, Александр Беглов
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в военной академии