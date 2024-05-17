Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 17.05.2024 (обновлено: 23:18 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vzryv-1946796698.html
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - РИА Новости, 17.05.2024
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:27
2024-05-17T23:18
санкт-петербург
происшествия
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_0:29:1052:621_1920x0_80_0_0_a422ec182226f0dac12ac2f86b007797.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.При взрыве пострадали семь военнослужащих, их доставили в медучреждение Минобороны.Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Он призвал горожан доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20191114/1560912270.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка около военной академии в Петербурге
Обстановка около военной академии в Петербурге
2024-05-17T21:27
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_221:0:1052:623_1920x0_80_0_0_80fbc241a767875cda6d702ca85876b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Александр Беглов
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

В ВАС им. Буденного в Петербурге сдетонировал боеприпас, пострадали 7 военных

Автомобили экстренных служб на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
"Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.
При взрыве пострадали семь военнослужащих, их доставили в медучреждение Минобороны.
Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Он призвал горожан доверять только официальной информации.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Крупные ЧП в российских учебных заведениях с 2014 года
14 ноября 2019, 08:55
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала