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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - РИА Новости, 17.05.2024
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:27
2024-05-17T21:27
2024-05-17T23:18
санкт-петербург
происшествия
россия
александр беглов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.При взрыве пострадали семь военнослужащих, их доставили в медучреждение Минобороны.Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Он призвал горожан доверять только официальной информации.
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Обстановка около военной академии в Петербурге
Обстановка около военной академии в Петербурге
2024-05-17T21:27
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санкт-петербург, происшествия, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Александр Беглов
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
В ВАС им. Буденного в Петербурге сдетонировал боеприпас, пострадали 7 военных
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
"Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.
При взрыве пострадали семь военнослужащих, их доставили в медучреждение Минобороны.
Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов
, инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Он призвал горожан доверять только официальной информации.