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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - РИА Новости, 17.05.2024

При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:27

2024-05-17T21:27

2024-05-17T23:18

санкт-петербург

происшествия

россия

александр беглов

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.При взрыве пострадали семь военнослужащих, их доставили в медучреждение Минобороны.Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, инцидент находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Он призвал горожан доверять только официальной информации.

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Обстановка около военной академии в Петербурге Обстановка около военной академии в Петербурге 2024-05-17T21:27 true PT0M52S

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санкт-петербург, происшествия, россия, александр беглов