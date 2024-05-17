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В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - РИА Новости, 17.05.2024
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:58
2024-05-17T20:58
2024-05-17T21:34
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник РИА Новости.Представитель пресс-службы администрации Калининского района заявила агентству, что власти получили информацию о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного."В дежурную службу позвонил житель Петербурга, сообщивший о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где находится Военная академия связи имени Буденного", — сказала собеседница агентства.По ее данным, на место происшествия выехали профильные службы.В пресс-службе добавили, что власти не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник РИА Новости.
Представитель пресс-службы администрации Калининского района заявила агентству, что власти получили информацию о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.
"В дежурную службу позвонил житель Петербурга, сообщивший о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где находится Военная академия связи имени Буденного", — сказала собеседница агентства.
По ее данным, на место происшествия выехали профильные службы.
В пресс-службе добавили, что власти не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.