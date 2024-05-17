https://ria.ru/20240517/vzryv-1946792632.html

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - РИА Новости, 17.05.2024

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:58

2024-05-17T20:58

2024-05-17T21:34

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946792470_0:29:1052:621_1920x0_80_0_0_a422ec182226f0dac12ac2f86b007797.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник РИА Новости.Представитель пресс-службы администрации Калининского района заявила агентству, что власти получили информацию о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного."В дежурную службу позвонил житель Петербурга, сообщивший о подозрительном хлопке на Тихорецком проспекте, 3, где находится Военная академия связи имени Буденного", — сказала собеседница агентства.По ее данным, на место происшествия выехали профильные службы.В пресс-службе добавили, что власти не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.

https://ria.ru/20191114/1560912270.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия