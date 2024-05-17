https://ria.ru/20240517/vystuplenie-1946687635.html

Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками

Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками - РИА Новости, 17.05.2024

Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками

Выступление представителя израильской делегации в Международном суде ООН в Гааге в пятницу было прервано криками "Лжецы!" пропалестинских участников заседания,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

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юар

рафах (провинция)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 17 мая - РИА Новости. Выступление представителя израильской делегации в Международном суде ООН в Гааге в пятницу было прервано криками "Лжецы!" пропалестинских участников заседания, передает корреспондент РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге проводит 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. На заседании в четверг представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела заявил, что Израиль проводит в секторе Газа геноцид, который уже достиг "ужасающей стадии", а израильские атаки на Рафах требуют принятия срочных мер. Выступление на заседании в суде в пятницу заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Тамар Каплан Туржеман было прервано пропалестински настроенными участниками заседания. "Израиль призывает суд отклонить запрос ЮАР о введении новых мер и корректировке уже введенных", - заявила представитель делегации в заключительной части речи, однако на этой фразе ее прервали с криками "Лжецы!". Трансляцию заседания, которая велась в комнате суда для прессы, была прервана на несколько секунд, затем ее возобновили и Туржеман кратко закончила выступление. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе, в своем новом запросе заявитель просит инстанцию принять во внимание "изменившиеся обстоятельства и новые факты", распорядиться о новых мерах и скорректировать те, которые были введены ранее. Южноафриканская сторона считает, что нападение Израиля на Рафах и влияние этой операции на поставки гумпомощи в сектор Газа наносят непоправимый ущерб правам палестинского народа в анклаве. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа суд ООН 28 марта предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в Газу, а также обеспечить условия, при которых израильские вооруженные силы не совершали бы действий, нарушающих права палестинцев в Газе. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

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в мире, израиль, юар, рафах (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году