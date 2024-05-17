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Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками - РИА Новости, 17.05.2024
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14:58 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/vystuplenie-1946687635.html
Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками
Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками - РИА Новости, 17.05.2024
Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками
Выступление представителя израильской делегации в Международном суде ООН в Гааге в пятницу было прервано криками "Лжецы!" пропалестинских участников заседания,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:58
2024-05-17T14:58
в мире
израиль
юар
рафах (провинция)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 17 мая - РИА Новости. Выступление представителя израильской делегации в Международном суде ООН в Гааге в пятницу было прервано криками "Лжецы!" пропалестинских участников заседания, передает корреспондент РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге проводит 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. На заседании в четверг представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела заявил, что Израиль проводит в секторе Газа геноцид, который уже достиг "ужасающей стадии", а израильские атаки на Рафах требуют принятия срочных мер. Выступление на заседании в суде в пятницу заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Тамар Каплан Туржеман было прервано пропалестински настроенными участниками заседания. "Израиль призывает суд отклонить запрос ЮАР о введении новых мер и корректировке уже введенных", - заявила представитель делегации в заключительной части речи, однако на этой фразе ее прервали с криками "Лжецы!". Трансляцию заседания, которая велась в комнате суда для прессы, была прервана на несколько секунд, затем ее возобновили и Туржеман кратко закончила выступление. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе, в своем новом запросе заявитель просит инстанцию принять во внимание "изменившиеся обстоятельства и новые факты", распорядиться о новых мерах и скорректировать те, которые были введены ранее. Южноафриканская сторона считает, что нападение Израиля на Рафах и влияние этой операции на поставки гумпомощи в сектор Газа наносят непоправимый ущерб правам палестинского народа в анклаве. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа суд ООН 28 марта предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в Газу, а также обеспечить условия, при которых израильские вооруженные силы не совершали бы действий, нарушающих права палестинцев в Газе. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html
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израиль
юар
рафах (провинция)
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в мире, израиль, юар, рафах (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Рафах (провинция), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Выступление израильских представителей в суде ООН по Газе прервали криками

Выступление представителей Израиля в суде ООН по Газе прервали криками "Лжецы!"

© AFP 2024 / NICK GAMMONПредставители Израиля в суде ООН в Гааге. 17 мая 2024
Представители Израиля в суде ООН в Гааге. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AFP 2024 / NICK GAMMON
Представители Израиля в суде ООН в Гааге. 17 мая 2024
Читать ria.ru в
ГААГА, 17 мая - РИА Новости. Выступление представителя израильской делегации в Международном суде ООН в Гааге в пятницу было прервано криками "Лжецы!" пропалестинских участников заседания, передает корреспондент РИА Новости.
Международный суд ООН в Гааге проводит 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. На заседании в четверг представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела заявил, что Израиль проводит в секторе Газа геноцид, который уже достиг "ужасающей стадии", а израильские атаки на Рафах требуют принятия срочных мер.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Выступление на заседании в суде в пятницу заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Тамар Каплан Туржеман было прервано пропалестински настроенными участниками заседания.
"Израиль призывает суд отклонить запрос ЮАР о введении новых мер и корректировке уже введенных", - заявила представитель делегации в заключительной части речи, однако на этой фразе ее прервали с криками "Лжецы!".
Трансляцию заседания, которая велась в комнате суда для прессы, была прервана на несколько секунд, затем ее возобновили и Туржеман кратко закончила выступление.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе, в своем новом запросе заявитель просит инстанцию принять во внимание "изменившиеся обстоятельства и новые факты", распорядиться о новых мерах и скорректировать те, которые были введены ранее.
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Южноафриканская сторона считает, что нападение Израиля на Рафах и влияние этой операции на поставки гумпомощи в сектор Газа наносят непоправимый ущерб правам палестинского народа в анклаве.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
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Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа суд ООН 28 марта предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в Газу, а также обеспечить условия, при которых израильские вооруженные силы не совершали бы действий, нарушающих права палестинцев в Газе.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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16 мая, 04:30
 
В миреИзраильЮАРРафах (провинция)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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