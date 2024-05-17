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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 17.05.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:27
2024-05-17T01:27
2024-05-17T01:27
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парамушир
северо-курильск
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепел вулкана Эбеко поднялся на 2,5 километра над уровнем моря. "Шлейф пепла протянулся на 5 километров на северо-восток от вулкана", – говорится в сообщении института в Telegram-канале и отмечается, что ситуация представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240509/vulkan-1944989411.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия, курильские острова
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия, Курильские острова
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра