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Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
Путин провел встречу с заместителем председателя КНР - РИА Новости, 17.05.2024
Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:01
2024-05-17T09:01
2024-05-17T09:35
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Президент России в эти дни находится в Китае с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян. Хань Чжэн по поручению председателя КНР Си Цзиньпина сопровождает президента России в Харбине. В ходе встречи Путин отметил, что его визави в рамках межправкомиссии внес солидный вклад в развитие двусторонних отношений. "Будем рады видеть Вас и на Восточном экономическом форуме", - сказал глава российского государства. Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают многолетние годы сотрудничества, совместная борьба за независимость и за укрепление суверенитета. Путин выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений. Во встрече президента с заместителем председателя КНР участвовали вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Встреча Путина и заместителя председателя КНР Хань Чжэна
Встреча Путина и заместителя председателя КНР Хань Чжэна
2024-05-17T09:01
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россия, китай, харбин, владимир путин, хань чжэн, си цзиньпин, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Китай, Харбин, Владимир Путин, Хань Чжэн, Си Цзиньпин, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном в Харбине
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном.
Президент России в эти дни находится в Китае с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
Хань Чжэн по поручению председателя КНР Си Цзиньпина сопровождает президента России в Харбине.
В ходе встречи Путин отметил, что его визави в рамках межправкомиссии внес солидный вклад в развитие двусторонних отношений.
"Будем рады видеть Вас и на Восточном экономическом форуме", - сказал глава российского государства.
Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают многолетние годы сотрудничества, совместная борьба за независимость и за укрепление суверенитета.
Путин выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.
Во встрече президента с заместителем председателя КНР участвовали вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.