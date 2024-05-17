https://ria.ru/20240517/vstrecha-1946584855.html

Путин провел встречу с заместителем председателя КНР

Путин провел встречу с заместителем председателя КНР - РИА Новости, 17.05.2024

Путин провел встречу с заместителем председателя КНР

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:01

2024-05-17T09:01

2024-05-17T09:35

россия

китай

харбин

владимир путин

хань чжэн

си цзиньпин

российский фонд прямых инвестиций

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946588957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0344d8d0e5b5afe096a12e958c64c992.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Президент России в эти дни находится в Китае с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян. Хань Чжэн по поручению председателя КНР Си Цзиньпина сопровождает президента России в Харбине. В ходе встречи Путин отметил, что его визави в рамках межправкомиссии внес солидный вклад в развитие двусторонних отношений. "Будем рады видеть Вас и на Восточном экономическом форуме", - сказал глава российского государства. Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают многолетние годы сотрудничества, совместная борьба за независимость и за укрепление суверенитета. Путин выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений. Во встрече президента с заместителем председателя КНР участвовали вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

россия

китай

харбин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и заместителя председателя КНР Хань Чжэна Встреча Путина и заместителя председателя КНР Хань Чжэна 2024-05-17T09:01 true PT4M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, харбин, владимир путин, хань чжэн, си цзиньпин, российский фонд прямых инвестиций, в мире