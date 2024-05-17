Путин назвал договоренности в Стамбуле базой для переговоров по Украине
Путин: достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны остаться в силе
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну, конечно, это база, понимаете? Они же парафировали, сам-то документ не подписан. Там очень серьезные вопросы. Вы знаете, там вопросы, связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы еще как бы и подумать должны. Но в целом это база", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о соблюдении достигнутых в Стамбуле договоренностей по Украине.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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