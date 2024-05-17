Эксперты рассказали, где россияне провели майские праздники
OneTwoTrip: россияне на майские праздники отдыхали в Калининграде и Кисловодске
© iStock.com / Diy13Вид на Калининград
© iStock.com / Diy13
Вид на Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россияне, путешествовавшие на майские праздники по стране, больше всего времени провели в Кисловодске и Калининграде, а отдыхавшие за рубежом - на Пхукете и в Нячанге, сообщили РИА Новости аналитики OneTwoTrip.
"Первое место занял Кисловодск: там срок проживания в отеле составил в среднем 3,2 дня… Чуть меньше, или примерно на 3,1 дня, путешественники останавливались в гостиницах Калининграда. Лидером зарубежного топа стал Таиланд: на майские праздники в отелях Пхукета россияне отдыхали в среднем 6,3 дня. На втором месте тоже азиатское направление: в Нячанге, популярном вьетнамском курорте, продолжительность бронирования составила порядка 6 дней" - подсчитали аналитики.
Кроме того, дольше всего россияне на майских были в таких городах городах России как Сочи (2,9 дня), Анапа (2,8 дня), Южно-Сахалинск (2,7 дня), Зеленоградск (2,6 дня), Ульяновск (2,5 дня), Геленджик (2,5 дня) и Йошкар-Ола (2,4 дня).
По словам аналитиков, многие путешествующие за границу решили провести мини-отпуск в Турции: в Аланье останавливались на 5,7 дня, столько же отдыхали в Мехико. Среди зарубежных городов по продолжительности пребывания - Шарм-эш-Шейх (5,4 дня), Сеул (5,2 дня), Токио (5,1 дня), Паттайя (4,7 дня), Хургада (4,7 дня) и Денпасар (4,6 дня).
Ранее в апреле Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагала, что туристы на майские праздники забронируют на 30% больше путевок по России, чем годом ранее, а всего ожидалось, что в поездки по стране отправятся порядка 2,8 миллиона человек.