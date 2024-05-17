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Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - РИА Новости, 17.05.2024
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15:02 17.05.2024 (обновлено: 21:43 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - РИА Новости, 17.05.2024
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News. "Трамп перечислил другие... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:02
2024-05-17T21:43
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News. "Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику &lt;...&gt;, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", — говорится в публикации. Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения, что, по его словам, представляет опасность для США. Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.В отношении бывшего президента США расследуется дело о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
https://ria.ru/20240517/rossiya-1946606720.html
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в мире, китай, россия, дональд трамп, сша
В мире, Китай, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая

© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News.

"Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В США указали на тревожную деталь в визите Путина в Пекин
Вчера, 10:59
Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения, что, по его словам, представляет опасность для США.

Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.

В отношении бывшего президента США расследуется дело о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
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В миреКитайРоссияДональд ТрампСША
 
 
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