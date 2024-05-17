Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая
© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
© AP Photo / ANGELA WEISS
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News.
"Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", — говорится в публикации.
"Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", — говорится в публикации.
Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения, что, по его словам, представляет опасность для США.
Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
В отношении бывшего президента США расследуется дело о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
В отношении бывшего президента США расследуется дело о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.