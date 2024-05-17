https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - РИА Новости, 17.05.2024

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News. "Трамп перечислил другие... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:02

2024-05-17T15:02

2024-05-17T21:43

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о проблемах для Вашингтона из-за укрепления российско-китайских связей, пишет Fox News. "Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", — говорится в публикации. Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения, что, по его словам, представляет опасность для США. Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.В отношении бывшего президента США расследуется дело о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20240517/rossiya-1946606720.html

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в мире, китай, россия, дональд трамп, сша