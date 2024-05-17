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Ленинградский зоопарк показал, как тигр Зевс играет с водой

Ленинградский зоопарк показал, как тигр Зевс играет с водой - РИА Новости, 17.05.2024

Ленинградский зоопарк показал, как тигр Зевс играет с водой

Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале видео, где тигр Зевс брызгается водой из трубы своего бассейна. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:34

2024-05-17T19:34

2024-05-17T22:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале видео, где тигр Зевс брызгается водой из трубы своего бассейна.На кадрах довольный хищник зажимает трубу передней лапой, так что брызги летят в разные стороны."Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны", — говорится в публикации.В 2022 году петербургские строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя. В качестве ответного знака городу подарили двух тигрят. Тигрицу Опельку направили на реабилитацию в Ленинградскую область. Второго тигренка, которого назвали Зевсом, передали Ленинградскому зоопарку, где специалисты обследовали его, провели необходимое лечение, чипировали и вакцинировали.Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара. Это один из старейших зоопарков России. Впервые учреждение открыло свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, работавший на собственные средства голландца Юлиуса Гебгардта и его жены Софии. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и фашистскую блокаду.Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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Игры тигра Зевса с водой в Ленинградском зоопарке Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. В теплую погоду поплескаться в бассейне – лучшее решен 2024-05-17T19:34 true PT0M16S

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