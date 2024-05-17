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Дуров анонсировал новую функцию в Telegram - РИА Новости, 17.05.2024
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21:07 17.05.2024 (обновлено: 21:08 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/telegram-1946794315.html
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram - РИА Новости, 17.05.2024
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам, где они упоминаются. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:07
2024-05-17T21:08
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам, где они упоминаются. "Позже в этом месяце при нажатии на хэштег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где они упоминаются", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Сейчас с помощью хэштегов в Telegram можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала. В апреле Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Дуров также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять донаты авторам каналов в криптовалюте.
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
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технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по Telegram-каналам

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам, где они упоминаются.
"Позже в этом месяце при нажатии на хэштег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где они упоминаются", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Сейчас с помощью хэштегов в Telegram можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала.
В апреле Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Дуров также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять донаты авторам каналов в криптовалюте.
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ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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