https://ria.ru/20240517/telegram-1946794315.html

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram - РИА Новости, 17.05.2024

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам, где они упоминаются. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:07

2024-05-17T21:07

2024-05-17T21:08

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хэштегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам, где они упоминаются. "Позже в этом месяце при нажатии на хэштег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где они упоминаются", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Сейчас с помощью хэштегов в Telegram можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала. В апреле Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Дуров также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять донаты авторам каналов в криптовалюте.

https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html

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технологии, павел дуров, telegram