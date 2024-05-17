https://ria.ru/20240517/stroymaterialy-1946731147.html

Челябинские производители начнут производить строительные материалы в Китае

Челябинские производители начнут производить строительные материалы в Китае - РИА Новости, 17.05.2024

Челябинские производители начнут производить строительные материалы в Китае

Композитные строительные материалы на оборудовании и технологиях предприятия "Композит Групп Челябинск" начнут производить на трех совместных производствах в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:39

2024-05-17T17:39

2024-05-17T17:39

челябинская область

экономика

технологии

китай

челябинская область

харбин

алексей текслер

борис титов

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Композитные строительные материалы на оборудовании и технологиях предприятия "Композит Групп Челябинск" начнут производить на трех совместных производствах в Китае, срок реализации проектов – 2025 год, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Глава Челябинской области Алексей Текслер во главе областной делегации работает в Харбине. По его словам, поворот на Восток сейчас важен не только для Челябинской области, но и для России в целом. "Такой курс задан нашими руководителями – президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы такого курса придерживаемся, развиваем связи уже не первое десятилетие и никогда их не прерывали. Лучшее подтверждение этому – цифры. Наш бизнес активно использует возможности, которые создаются для развития этих связей. Экспорт в Китай бьет все рекорды: за прошлый год он вырос более чем в два раза", - цитирует пресс-служба слова Текслера. "Сегодня на Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходит в эти дни в Харбине, состоялось подписание соглашений компании "Композит Групп Челябинск" об открытии 3 совместных российско-китайских предприятий. Таков итог переговоров, начатых челябинскими производителями с представителями китайской промышленности в сентябре 2023 года. В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера документы с российской стороны подписал директор "Композит Групп Челябинск" Олег Беляев", - говорится в сообщении министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. По словам Беляева, переговоры с китайскими коллегами начаты меньше года назад на выставке. "Речь шла о создании совместных производств. И вот результат. Важно, что работа совместных предприятий будет полностью основана на наших, российских технологиях, интеллектуальной собственности "Композит Групп Челябинск". Заводокомплекты и ключевой сырьевой компонент технологии - нано композит - тоже наша собственная разработка", - цитирует пресс-служба слова Беляева. По данным пресс-службы, с председателем совета директоров компании "Бейхай Хаосюен Нью Материал Текнолоджи" Ляо Муцюанем подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству композитных армирующих строительных материалов. Необходимые для него комплектующие и компоненты будут изготавливаться в Челябинске и поставляться в Китай для производства готовой продукции, уточняется в сообщении. С гендиректором компании "Вейхай Цзинфен Электроникс" Чжэн Цзиньшунем подписан меморандум о создании в Китае совместного предприятия по производству композитных анкеров, шахтной крепи и других композитных армирующих материалов - оно также будет построено на основе технологий и оборудования южноуральского предприятия, поясняется в сообщении. С гендиректором компании "Цзянсу Байер Машинери" Хэ Дэфаном подписан меморандум о создании совместного предприятия по разработке и производству машинных линий третьего поколения для выпуска композитной арматуры на основе технологической документации ООО "Композит Групп Челябинск", добавляется в сообщении. Соглашениями предусмотрены сроки реализации проектов и объемы инвестиций - совокупно они составят 137,5 млн юаней, запуск первой линии на одном из предприятий запланирован уже на 2024 год, на двух других - на 2025-й, отмечает пресс-служба. Объем первой партии готовой продукции, выпущенной в рамках российского-китайского проекта, составит 200 млн рублей, говорится в сообщении. Пресс-служба добавляет, что согласно документам, 70% доли в совместных предприятиях будет принадлежать российской стороне, 30% - партнерам из КНР. Как сообщал РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты Российской Федерации. "Десятки из них связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной и других областях", - пояснял он. По словам Титова, число компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тысяч, это уже в 3 раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским. "Китайцы – самые многочисленные реальные инвесторы в российскую экономику", - подчеркивал он.

https://ria.ru/20240216/chelyabinsk-1927787061.html

https://ria.ru/20240517/chelyabinsk-1946683468.html

https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html

китай

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, китай, челябинская область, харбин, алексей текслер, борис титов, владимир путин