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США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат - РИА Новости, 17.05.2024
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02:16 17.05.2024 (обновлено: 03:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ssha-1946563790.html
США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат
США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат - РИА Новости, 17.05.2024
США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат
США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:16
2024-05-17T03:14
в мире
китай
сша
россия
владимир путин
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман, комментируя визит российского президента Владимира Путина в КНР. "Столкнувшись с американской политикой двойного сдерживания, направленной на разрушение будущего как России, так и Китая, неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав", - заявил Фриман. Как полагает аналитик, Россия и Китай сегодня принадлежат к "ограниченному партнерству стран, которое враждебная политика США взращивала и постоянно расширяла". Сегодня сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер, включая сельское хозяйство, науку, промышленность, образование и культуру, в то время как их двухсторонняя торговля процветает, отмечает отставной дипломат. "Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет", – указал собеседник агентства, добавив, что, судя по характеру контактов России и Китая, они нацелены на долгую перспективу. Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
https://ria.ru/20240516/gosdep-1946490199.html
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в мире, китай, сша, россия, владимир путин, си цзиньпин, ли цян
В мире, Китай, США, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ли Цян
США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат

Экс-посол США Фриман: партнерство России и Китая не вызывает удивления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман, комментируя визит российского президента Владимира Путина в КНР.
"Столкнувшись с американской политикой двойного сдерживания, направленной на разрушение будущего как России, так и Китая, неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав", - заявил Фриман.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе
Вчера, 17:28
Как полагает аналитик, Россия и Китай сегодня принадлежат к "ограниченному партнерству стран, которое враждебная политика США взращивала и постоянно расширяла". Сегодня сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер, включая сельское хозяйство, науку, промышленность, образование и культуру, в то время как их двухсторонняя торговля процветает, отмечает отставной дипломат.
"Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет", – указал собеседник агентства, добавив, что, судя по характеру контактов России и Китая, они нацелены на долгую перспективу.
Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
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