США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат
Экс-посол США Фриман: партнерство России и Китая не вызывает удивления
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман, комментируя визит российского президента Владимира Путина в КНР.
"Столкнувшись с американской политикой двойного сдерживания, направленной на разрушение будущего как России, так и Китая, неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав", - заявил Фриман.
Как полагает аналитик, Россия и Китай сегодня принадлежат к "ограниченному партнерству стран, которое враждебная политика США взращивала и постоянно расширяла". Сегодня сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер, включая сельское хозяйство, науку, промышленность, образование и культуру, в то время как их двухсторонняя торговля процветает, отмечает отставной дипломат.
"Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет", – указал собеседник агентства, добавив, что, судя по характеру контактов России и Китая, они нацелены на долгую перспективу.
Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.