https://ria.ru/20240517/ssha-1946563790.html

США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат

США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат - РИА Новости, 17.05.2024

США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат

США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:16

2024-05-17T02:16

2024-05-17T03:14

в мире

китай

сша

россия

владимир путин

си цзиньпин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США пытаются сдержать Россию и Китай, и партнерство двух стран в целях противостояния этой враждебной политике не вызывает удивления, заявил РИА Новости известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман, комментируя визит российского президента Владимира Путина в КНР. "Столкнувшись с американской политикой двойного сдерживания, направленной на разрушение будущего как России, так и Китая, неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав", - заявил Фриман. Как полагает аналитик, Россия и Китай сегодня принадлежат к "ограниченному партнерству стран, которое враждебная политика США взращивала и постоянно расширяла". Сегодня сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер, включая сельское хозяйство, науку, промышленность, образование и культуру, в то время как их двухсторонняя торговля процветает, отмечает отставной дипломат. "Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет", – указал собеседник агентства, добавив, что, судя по характеру контактов России и Китая, они нацелены на долгую перспективу. Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

https://ria.ru/20240516/gosdep-1946490199.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, россия, владимир путин, си цзиньпин, ли цян