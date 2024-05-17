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Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле - РИА Новости, 17.05.2024
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Наука
 
03:13 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sputnik-1946566019.html
Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле
Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле - РИА Новости, 17.05.2024
Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле
Радиолокационный спутник "Обзор-Р" находится на завершающей стадии изготовления, его запуск запланирован в ближайшее время, аппарат сможет делать не просто... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:13
2024-05-17T03:13
наука
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Радиолокационный спутник "Обзор-Р" находится на завершающей стадии изготовления, его запуск запланирован в ближайшее время, аппарат сможет делать не просто снимки из космоса, а получать цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. "На завершающей стадии изготовления находится космический аппарат "Обзор-Р" №1. Его запуск планируется в ближайшее время", - сказал Баранов. Он добавил, что центр уже начал работу над созданием второго спутника этой серии. "Характеристики аппаратов данного типа позволят вести всепогодное круглосуточное наблюдение земной поверхности с высоким разрешением и преимуществами, которые дает нам технология радиолокации. Это не просто фотография, это цифровые данные о свойствах поверхности, объектах на ней", - рассказал гендиректор предприятия. Ранее сообщалось, что спутник "Обзор-Р" №1 пополнит российскую орбитальную группировку в 2024 году. Также ожидается запуск другого радиолокационного спутника – "Кондор-ФКА" №2 (первый был запущен 27 мая 2023 года). Как сообщил ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев, аппараты будут в том числе использоваться для радиолокации льда.
https://ria.ru/20240516/kosmos-1946385037.html
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космос - риа наука, земля, россия, юрий трутнев, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Юрий Трутнев, Наука
Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле

РКЦ "Прогресс": спутник "Обзор-Р" находится на завершающей стадии изготовления

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса"
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Радиолокационный спутник "Обзор-Р" находится на завершающей стадии изготовления, его запуск запланирован в ближайшее время, аппарат сможет делать не просто снимки из космоса, а получать цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"На завершающей стадии изготовления находится космический аппарат "Обзор-Р" №1. Его запуск планируется в ближайшее время", - сказал Баранов.
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Он добавил, что центр уже начал работу над созданием второго спутника этой серии.
"Характеристики аппаратов данного типа позволят вести всепогодное круглосуточное наблюдение земной поверхности с высоким разрешением и преимуществами, которые дает нам технология радиолокации. Это не просто фотография, это цифровые данные о свойствах поверхности, объектах на ней", - рассказал гендиректор предприятия.
Ранее сообщалось, что спутник "Обзор-Р" №1 пополнит российскую орбитальную группировку в 2024 году. Также ожидается запуск другого радиолокационного спутника – "Кондор-ФКА" №2 (первый был запущен 27 мая 2023 года). Как сообщил ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев, аппараты будут в том числе использоваться для радиолокации льда.
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