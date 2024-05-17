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Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет - РИА Новости, 17.05.2024
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11:03 17.05.2024 (обновлено: 11:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/soyuz-1946607041.html
Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет
Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет - РИА Новости, 17.05.2024
Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет
Новая многоразовая метановая ракета "Амур-СПГ" должна будет заменить легендарные "Союзы" в течение 15 лет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:03
2024-05-17T11:31
космос - риа наука
ркц "прогресс"
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новая многоразовая метановая ракета "Амур-СПГ" должна будет заменить легендарные "Союзы" в течение 15 лет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов. "Ракета-носитель "Амур" на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель "Союз"; для того чтобы создать ее такой же надежной, мы работаем с государственным заказчиком над организацией различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение достижения данного показателя, активно применяем компьютерное моделирование", — сказал он. Баранов пояснил, что сейчас идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация, изготавливаются отдельные отработочные элементы "Амура" для испытаний. "Открытие полноценного ОКР ожидается в ближайшее время в рамках отдельного федерального проекта", — добавил собеседник агентства.Он обратил внимание на то, что метан считается капризным компонентом, но специалисты "Прогресса" понимают возможные нюансы, которые могут возникнуть при использовании этого топлива для систем и агрегатов наземной инфраструктуры. "Мы совместно с предприятиями госкорпорации "Роскосмос" и организациями топливно-энергетического комплекса работаем над всем спектром вопросов, связанных с применением метана", — сказал гендиректор.Ракета "Союз-2" появилась в результате неоднократной модернизации легендарной межконтинентальной "Королёвской семерки" — Р-7, а также ракет, запустивших на орбиту первый в мире спутник и корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Первый старт "Союза" состоялся в 1966 году. С тех пор различные ее модификации запускали больше тысячи раз. Ракету "Амур-СПГ" проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. "Амур-СПГ" сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн. Читайте интервью полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html
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космос - риа наука, ркц "прогресс"
Космос - РИА Наука, РКЦ "Прогресс"
Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет

РКЦ "Прогресс": ракета "Амур-СПГ" должна заменить "Союз" в течение 15 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новая многоразовая метановая ракета "Амур-СПГ" должна будет заменить легендарные "Союзы" в течение 15 лет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Ракета-носитель "Амур" на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель "Союз"; для того чтобы создать ее такой же надежной, мы работаем с государственным заказчиком над организацией различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение достижения данного показателя, активно применяем компьютерное моделирование", — сказал он.
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Баранов пояснил, что сейчас идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация, изготавливаются отдельные отработочные элементы "Амура" для испытаний.
"Открытие полноценного ОКР ожидается в ближайшее время в рамках отдельного федерального проекта", — добавил собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что метан считается капризным компонентом, но специалисты "Прогресса" понимают возможные нюансы, которые могут возникнуть при использовании этого топлива для систем и агрегатов наземной инфраструктуры.
"Мы совместно с предприятиями госкорпорации "Роскосмос" и организациями топливно-энергетического комплекса работаем над всем спектром вопросов, связанных с применением метана", — сказал гендиректор.
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Ракета "Союз-2" появилась в результате неоднократной модернизации легендарной межконтинентальной "Королёвской семерки" — Р-7, а также ракет, запустивших на орбиту первый в мире спутник и корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту.
Первый старт "Союза" состоялся в 1966 году. С тех пор различные ее модификации запускали больше тысячи раз.
Ракету "Амур-СПГ" проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. "Амур-СПГ" сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн.
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