https://ria.ru/20240517/soyuz-1946607041.html

Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет

Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет - РИА Новости, 17.05.2024

Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет

Новая многоразовая метановая ракета "Амур-СПГ" должна будет заменить легендарные "Союзы" в течение 15 лет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:03

2024-05-17T11:03

2024-05-17T11:31

космос - риа наука

ркц "прогресс"

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новая многоразовая метановая ракета "Амур-СПГ" должна будет заменить легендарные "Союзы" в течение 15 лет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов. "Ракета-носитель "Амур" на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель "Союз"; для того чтобы создать ее такой же надежной, мы работаем с государственным заказчиком над организацией различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение достижения данного показателя, активно применяем компьютерное моделирование", — сказал он. Баранов пояснил, что сейчас идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация, изготавливаются отдельные отработочные элементы "Амура" для испытаний. "Открытие полноценного ОКР ожидается в ближайшее время в рамках отдельного федерального проекта", — добавил собеседник агентства.Он обратил внимание на то, что метан считается капризным компонентом, но специалисты "Прогресса" понимают возможные нюансы, которые могут возникнуть при использовании этого топлива для систем и агрегатов наземной инфраструктуры. "Мы совместно с предприятиями госкорпорации "Роскосмос" и организациями топливно-энергетического комплекса работаем над всем спектром вопросов, связанных с применением метана", — сказал гендиректор.Ракета "Союз-2" появилась в результате неоднократной модернизации легендарной межконтинентальной "Королёвской семерки" — Р-7, а также ракет, запустивших на орбиту первый в мире спутник и корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Первый старт "Союза" состоялся в 1966 году. С тех пор различные ее модификации запускали больше тысячи раз. Ракету "Амур-СПГ" проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. "Амур-СПГ" сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн. Читайте интервью полностью >>

https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

https://ria.ru/20240516/luna-1946322632.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, ркц "прогресс"