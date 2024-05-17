https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946814540.html
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.05.2024
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:37
2024-05-17T23:37
2024-05-17T23:52
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, "Росатомом", генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал собеседник агентства. В минувший четверг на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В состав 19-й команды наблюдателей агентства вошли четыре инспектора. Их задача заключается в наблюдении и оценке состояния безопасности станции.По данным пресс-службы станции, безопасное проведение очередной ротации обеспечили российские войска совместно с подразделениями Росгвардии.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
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россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, в мире
Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, В мире
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси назвал сотрудничество МАГАТЭ и России по ЗАЭС очень профессиональным