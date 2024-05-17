https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946814540.html

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.05.2024

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:37

2024-05-17T23:37

2024-05-17T23:52

россия

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

владимир путин

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, "Росатомом", генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал собеседник агентства. В минувший четверг на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В состав 19-й команды наблюдателей агентства вошли четыре инспектора. Их задача заключается в наблюдении и оценке состояния безопасности станции.По данным пресс-службы станции, безопасное проведение очередной ротации обеспечили российские войска совместно с подразделениями Росгвардии.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

россия

днепр (город)

энергодар

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