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Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.05.2024
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23:37 17.05.2024 (обновлено: 23:52 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946814540.html
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.05.2024
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:37
2024-05-17T23:52
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, "Росатомом", генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал собеседник агентства. В минувший четверг на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В состав 19-й команды наблюдателей агентства вошли четыре инспектора. Их задача заключается в наблюдении и оценке состояния безопасности станции.По данным пресс-службы станции, безопасное проведение очередной ротации обеспечили российские войска совместно с подразделениями Росгвардии.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, в мире
Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, В мире
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Гросси назвал сотрудничество МАГАТЭ и России по ЗАЭС очень профессиональным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии и России по Запорожской АЭС находится на профессиональном уровне, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, "Росатомом", генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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В минувший четверг на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В состав 19-й команды наблюдателей агентства вошли четыре инспектора. Их задача заключается в наблюдении и оценке состояния безопасности станции.
По данным пресс-службы станции, безопасное проведение очередной ротации обеспечили российские войска совместно с подразделениями Росгвардии.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
РоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВ мире
 
 
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