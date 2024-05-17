https://ria.ru/20240517/slovakiya-1946780268.html

Лидер оппозиционной партии в Словакии обратился в полицию из-за угроз

Лидер оппозиционной партии в Словакии обратился в полицию из-за угроз - РИА Новости, 17.05.2024

Лидер оппозиционной партии в Словакии обратился в полицию из-за угроз

Лидер оппозиционной прозападной партии "Прогрессивная Словакия", вице-спикер словацкого парламента Михал Шимечка обратился в полицию из-за поступающих угроз в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:37

2024-05-17T19:37

2024-05-17T19:37

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной прозападной партии "Прогрессивная Словакия", вице-спикер словацкого парламента Михал Шимечка обратился в полицию из-за поступающих угроз в свой адрес и в адрес его семьи. "Сегодня давал показания в Национальном агентстве по борьбе с преступностью и подал заявление из-за угроз смертью. Они пришли мне, моей дочери и моей гражданской жене. Их было несколько, конкретных и жестоких, от конкретных людей", - написал политик в социальной сети.Он напомнил, что ранее угрозы поступали в адрес действующего президента Зузаны Чапутовой, а сейчас их получают уже политики и журналисты. "Ненависть порождает ненависть", - добавил Шимечка. В пятницу глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток говорил, что полиция расследует порядка 40 ненавистнических высказываний в социальных сетях после покушения на премьера республики Роберта Фицо. Он предупредил, что те, кто поддерживает или оправдывает действия нападавшего или распространяют угрозы в адрес политиков или журналистов, будут привлечены к ответственности. Министр сообщил, что угрозы поступили и в его адрес, делом уже занимаются правоохранители. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был несогласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо