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Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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13:29 17.05.2024 (обновлено: 13:39 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/shoygu-1946661215.html
Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин
Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности ВС РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:29
2024-05-17T13:39
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что Шойгу, будучи на должности министра обороны, предпринял первые шаги в направлении инноваций."Сергей Кужугетович, вы видели, это публично всё было, он на предприятиях часто бывал, он смотрел, знает, понимает, что происходит, знает и потребности вооруженных сил, причем на среднесрочную и ближайшую перспективу, и понимает возможности промышленности", - сказал Путин на пресс-конференции.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин

Путин: Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, знает потребности ВС РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что Шойгу, будучи на должности министра обороны, предпринял первые шаги в направлении инноваций.
"Сергей Кужугетович, вы видели, это публично всё было, он на предприятиях часто бывал, он смотрел, знает, понимает, что происходит, знает и потребности вооруженных сил, причем на среднесрочную и ближайшую перспективу, и понимает возможности промышленности", - сказал Путин на пресс-конференции.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 16 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Шойгу назвал главную задачу на новом посту
16 мая, 08:48
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
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