https://ria.ru/20240517/shoygu-1946661215.html

Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин

Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, заявил Путин

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности ВС РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:29

2024-05-17T13:29

2024-05-17T13:39

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что Шойгу, будучи на должности министра обороны, предпринял первые шаги в направлении инноваций."Сергей Кужугетович, вы видели, это публично всё было, он на предприятиях часто бывал, он смотрел, знает, понимает, что происходит, знает и потребности вооруженных сил, причем на среднесрочную и ближайшую перспективу, и понимает возможности промышленности", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240516/shoygu-1946322843.html

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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность