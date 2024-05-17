https://ria.ru/20240517/serbiya-1946559065.html

Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2024

Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:37

2024-05-17T00:37

2024-05-17T01:53

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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на мировой арене и напомнил об отказе от введения санкций против РФ. Поздно вечером в четверг, 16 мая, глава сербского государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии. Ведущий задал ему вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом. "Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич. "Напомню вам, 27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией Совета национальной безопасности республики Сербия. В тот день мы сообщили, что осуждаем вторжение российских сил на Украину, потому что это – нарушение ее территориальной целостности. Но Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции (против РФ – ред.)", - подчеркнул сербский лидер. Он напомнил, что несмотря на ожидания оппозиции после выборов 3 апреля 2023 года власти Сербии не ввели санкции против России, также вопреки ожиданиям оппозиции ЕС и США не ввели за это санкции против официального Белграда. По словам Вучича, такая политика Сербии в отношении России имеет и свои преимущества и значительные трудности, о которых он "не хотел бы говорить". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга Владимира Зеленского – Елена 12-13 мая посетили Белград и провели встречи с супругой Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и главой сербского государства. Вучич заверил Кулебу, что посол Сербии вскоре вернется к исполнению своих обязанностей в Киеве и анонсировал проведение сербско-украинского бизнес-форума. На следующий день, 14 мая, Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заявил ему, что рассчитывает на помощь друзей Белграда на международной арене и поблагодарил Москву за помощь в защите территориальной целостности страны. Президент Сербии 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов" где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать.

https://ria.ru/20240514/vuchich-1945755964.html

https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html

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