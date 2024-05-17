Рейтинг@Mail.ru
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 17.05.2024 (обновлено: 01:53 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/serbiya-1946559065.html
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2024
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:37
2024-05-17T01:53
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
дмитрий кулеба
си цзиньпин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на мировой арене и напомнил об отказе от введения санкций против РФ. Поздно вечером в четверг, 16 мая, глава сербского государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии. Ведущий задал ему вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом. "Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич. "Напомню вам, 27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией Совета национальной безопасности республики Сербия. В тот день мы сообщили, что осуждаем вторжение российских сил на Украину, потому что это – нарушение ее территориальной целостности. Но Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции (против РФ – ред.)", - подчеркнул сербский лидер. Он напомнил, что несмотря на ожидания оппозиции после выборов 3 апреля 2023 года власти Сербии не ввели санкции против России, также вопреки ожиданиям оппозиции ЕС и США не ввели за это санкции против официального Белграда. По словам Вучича, такая политика Сербии в отношении России имеет и свои преимущества и значительные трудности, о которых он "не хотел бы говорить". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга Владимира Зеленского – Елена 12-13 мая посетили Белград и провели встречи с супругой Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и главой сербского государства. Вучич заверил Кулебу, что посол Сербии вскоре вернется к исполнению своих обязанностей в Киеве и анонсировал проведение сербско-украинского бизнес-форума. На следующий день, 14 мая, Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заявил ему, что рассчитывает на помощь друзей Белграда на международной арене и поблагодарил Москву за помощь в защите территориальной целостности страны. Президент Сербии 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов" где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать.
https://ria.ru/20240514/vuchich-1945755964.html
https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946495748.html
сербия
россия
белград (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, дмитрий кулеба, си цзиньпин, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Дмитрий Кулеба, Си Цзиньпин, Евросоюз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Украина
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии Вучич напомнил об отказе от санкций против России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на мировой арене и напомнил об отказе от введения санкций против РФ.
Поздно вечером в четверг, 16 мая, глава сербского государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии. Ведущий задал ему вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом.
Супруга президента Сербии Александр Вучича Тамара и Елена Зеленская в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вучич объяснил, почему принимает Кулебу и Елену Зеленскую
14 мая, 02:19
"Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич.
"Напомню вам, 27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией Совета национальной безопасности республики Сербия. В тот день мы сообщили, что осуждаем вторжение российских сил на Украину, потому что это – нарушение ее территориальной целостности. Но Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции (против РФ – ред.)", - подчеркнул сербский лидер.
Он напомнил, что несмотря на ожидания оппозиции после выборов 3 апреля 2023 года власти Сербии не ввели санкции против России, также вопреки ожиданиям оппозиции ЕС и США не ввели за это санкции против официального Белграда. По словам Вучича, такая политика Сербии в отношении России имеет и свои преимущества и значительные трудности, о которых он "не хотел бы говорить".
Милош Вучевич
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
15 мая, 15:33
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга Владимира Зеленского – Елена 12-13 мая посетили Белград и провели встречи с супругой Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и главой сербского государства. Вучич заверил Кулебу, что посол Сербии вскоре вернется к исполнению своих обязанностей в Киеве и анонсировал проведение сербско-украинского бизнес-форума.
На следующий день, 14 мая, Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заявил ему, что рассчитывает на помощь друзей Белграда на международной арене и поблагодарил Москву за помощь в защите территориальной целостности страны.
Президент Сербии 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов" где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать.
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо
Вчера, 17:51
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр ВучичДмитрий КулебаСи ЦзиньпинЕвросоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала