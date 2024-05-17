https://ria.ru/20240517/rossiya-1946732065.html

WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года

WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года - РИА Новости, 17.05.2024

WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года

Российские силы при продвижении в последние недели, в том числе в Харьковской области, заняли больше территории, чем украинские войска во время неудачного... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:18

2024-05-17T17:18

2024-05-17T17:19

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские силы при продвижении в последние недели, в том числе в Харьковской области, заняли больше территории, чем украинские войска во время неудачного контрнаступления в 2023 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков. "Россия заняла больше земли, чем Украина освободила в ходе контрнаступления в 2023 году", - говорится в материале газеты. Кроме того, издание отмечает, что продвижение РФ, которое аналитики называют значительным, приводит к "напряжению" украинских войск. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф