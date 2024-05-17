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WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 17.05.2024 (обновлено: 17:19 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rossiya-1946732065.html
WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года
WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года - РИА Новости, 17.05.2024
WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года
Российские силы при продвижении в последние недели, в том числе в Харьковской области, заняли больше территории, чем украинские войска во время неудачного... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:18
2024-05-17T17:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские силы при продвижении в последние недели, в том числе в Харьковской области, заняли больше территории, чем украинские войска во время неудачного контрнаступления в 2023 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков. "Россия заняла больше земли, чем Украина освободила в ходе контрнаступления в 2023 году", - говорится в материале газеты. Кроме того, издание отмечает, что продвижение РФ, которое аналитики называют значительным, приводит к "напряжению" украинских войск. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html
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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
WP сравнил территории, занятые Россией сейчас и Украиной летом 2023 года

WP: ВС России за последнее время заняли больше, чем ВСУ при контрнаступлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские силы при продвижении в последние недели, в том числе в Харьковской области, заняли больше территории, чем украинские войска во время неудачного контрнаступления в 2023 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков.
"Россия заняла больше земли, чем Украина освободила в ходе контрнаступления в 2023 году", - говорится в материале газеты. Кроме того, издание отмечает, что продвижение РФ, которое аналитики называют значительным, приводит к "напряжению" украинских войск.
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Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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