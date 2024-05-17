https://ria.ru/20240517/ranenye-1946738848.html
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра - РИА Новости, 17.05.2024
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра
Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:34
2024-05-17T17:34
2024-05-17T17:35
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й бригады ВСУ с позывным "Ахиллес". Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, потому что у Киева нет возможности их эвакуировать. Как отмечает издание, украинские войска в районе Часова Яра сейчас фактически изолированы. "Если кто-то получает ранение, он, вероятно, умрет. Возможности эвакуировать нет", - сказал изданию "Азимут". Он рассказал о подразделении ВСУ, которое в течение нескольких дней не получало припасы, в том числе воду. Подобные подразделения приходится снабжать с помощью дронов, добавил "Азимут". Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html
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В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра
Esquire: ВСУ не могут эвакуировать раненых из Часова Яра и недополучают снаряды