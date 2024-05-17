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В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 17.05.2024 (обновлено: 17:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ranenye-1946738848.html
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра - РИА Новости, 17.05.2024
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра
Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:34
2024-05-17T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
часов яр
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й бригады ВСУ с позывным "Ахиллес". Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, потому что у Киева нет возможности их эвакуировать. Как отмечает издание, украинские войска в районе Часова Яра сейчас фактически изолированы. "Если кто-то получает ранение, он, вероятно, умрет. Возможности эвакуировать нет", - сказал изданию "Азимут". Он рассказал о подразделении ВСУ, которое в течение нескольких дней не получало припасы, в том числе воду. Подобные подразделения приходится снабжать с помощью дронов, добавил "Азимут". Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, часов яр, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика
В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра

Esquire: ВСУ не могут эвакуировать раненых из Часова Яра и недополучают снаряды

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й бригады ВСУ с позывным "Ахиллес".
Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, потому что у Киева нет возможности их эвакуировать.
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Как отмечает издание, украинские войска в районе Часова Яра сейчас фактически изолированы. "Если кто-то получает ранение, он, вероятно, умрет. Возможности эвакуировать нет", - сказал изданию "Азимут".
Он рассказал о подразделении ВСУ, которое в течение нескольких дней не получало припасы, в том числе воду. Подобные подразделения приходится снабжать с помощью дронов, добавил "Азимут".
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
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