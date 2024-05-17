https://ria.ru/20240517/ranenye-1946738848.html

В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра

В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра - РИА Новости, 17.05.2024

В ВСУ пожаловались СМИ на проблемы с эвакуацией раненых из-под Часова Яра

Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:34

2024-05-17T17:34

2024-05-17T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

часов яр

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420030_28:0:2972:1656_1920x0_80_0_0_614b9fd09af7e1a9a7cfda86c7e17142.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные в районе Часова Яра в ДНР недополучают припасы, эвакуировать раненых невозможно, сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й бригады ВСУ с позывным "Ахиллес". Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, потому что у Киева нет возможности их эвакуировать. Как отмечает издание, украинские войска в районе Часова Яра сейчас фактически изолированы. "Если кто-то получает ранение, он, вероятно, умрет. Возможности эвакуировать нет", - сказал изданию "Азимут". Он рассказал о подразделении ВСУ, которое в течение нескольких дней не получало припасы, в том числе воду. Подобные подразделения приходится снабжать с помощью дронов, добавил "Азимут". Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html

украина

часов яр

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, часов яр, россия, донецкая народная республика