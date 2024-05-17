https://ria.ru/20240517/putin-1946716301.html

В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США

В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США - РИА Новости, 17.05.2024

В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США

Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:27

2024-05-17T16:27

2024-05-17T16:28

в мире

россия

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

энтони блинкен

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает Financial Times."Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать России в вопросе украинского конфликта", — пишет издание.В статье привели в пример вчерашнее совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. Лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению США.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html

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россия

китай

сша

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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, энтони блинкен