Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 17.05.2024 (обновлено: 16:28 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946716301.html
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США - РИА Новости, 17.05.2024
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США
Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:27
2024-05-17T16:28
в мире
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946331374_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2c8d50363d86271a37347c9939c6d067.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает Financial Times."Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать России в вопросе украинского конфликта", — пишет издание.В статье привели в пример вчерашнее совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. Лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению США.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946345445.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946331374_468:0:2642:1631_1920x0_80_0_0_08bce05030df2c97e34c0132528f2cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США

FT: совместные заявления Путина и Си в Китае стали пощечиной Вашингтону

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает Financial Times.
"Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать России в вопросе украинского конфликта", — пишет издание.
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Британии забили тревогу из-за предупреждения России
Вчера, 09:34
В статье привели в пример вчерашнее совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. Лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению США.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Индии заметили тревожную деталь для Запада в визите Путина в Китай
16 мая, 10:27
 
В миреРоссияКитайСШАВладимир ПутинСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала