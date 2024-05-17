https://ria.ru/20240517/putin-1946716301.html
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США - РИА Новости, 17.05.2024
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США
Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:27
2024-05-17T16:27
2024-05-17T16:28
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время встречи в Пекине стали настоящим унижением для США, передает Financial Times."Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать России в вопросе украинского конфликта", — пишет издание.В статье привели в пример вчерашнее совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. Лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению США.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html
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В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
В Британии раскрыли, как Путин и Си унизили США
FT: совместные заявления Путина и Си в Китае стали пощечиной Вашингтону