https://ria.ru/20240517/putin-1946652171.html
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу - РИА Новости, 17.05.2024
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу
Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:08
2024-05-17T13:08
2024-05-17T13:08
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владимир путин
си цзиньпин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. "Мы действительно обсуждали много таких вопросов важных для двусторонних отношений. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась, председатель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе его недавней поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами", - сказал Путин на пресс-конференции.
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китай, европа, россия, владимир путин, си цзиньпин, украина
Китай, Европа, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Украина
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу
Путин: Си Цзиньпин рассказал о поездке в Европу и позиции по мирным инициативам