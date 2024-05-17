https://ria.ru/20240517/putin-1946652171.html

Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу

Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу - РИА Новости, 17.05.2024

Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу

Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

китай

европа

россия

владимир путин

си цзиньпин

украина

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. "Мы действительно обсуждали много таких вопросов важных для двусторонних отношений. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась, председатель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе его недавней поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946580236.html

китай

европа

россия

украина

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китай, европа, россия, владимир путин, си цзиньпин, украина