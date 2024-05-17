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Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу - РИА Новости, 17.05.2024
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13:08 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946652171.html
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу - РИА Новости, 17.05.2024
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу
Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:08
2024-05-17T13:08
китай
европа
россия
владимир путин
си цзиньпин
украина
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам. "Мы действительно обсуждали много таких вопросов важных для двусторонних отношений. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась, председатель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе его недавней поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946580236.html
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китай, европа, россия, владимир путин, си цзиньпин, украина
Китай, Европа, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Украина
Си Цзиньпин рассказал Путину о поездке в Европу

Путин: Си Цзиньпин рассказал о поездке в Европу и позиции по мирным инициативам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал ему о своей поездке в Европу и свою позицию по мирным инициативам.
"Мы действительно обсуждали много таких вопросов важных для двусторонних отношений. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась, председатель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе его недавней поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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