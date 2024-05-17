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Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России - РИА Новости, 17.05.2024
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12:23 17.05.2024 (обновлено: 13:11 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946635048.html
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России
Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:23
2024-05-17T13:11
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно еще больше сделать, чтобы у молодых людей был сознательный выбор будущей профессии. Вот эта ранняя профориентация – это то, чем мы сейчас занимаемся в стране, усилим это направление", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России

Путин: правительство работает над налаживанием ранней профориентации в стране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно еще больше сделать, чтобы у молодых людей был сознательный выбор будущей профессии. Вот эта ранняя профориентация – это то, чем мы сейчас занимаемся в стране, усилим это направление", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Президент РФ Владимир Путин
Программа ранней профподготовки должна охватить все школы, заявил Путин
16 февраля, 15:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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