https://ria.ru/20240517/putin-1946635048.html

Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России

Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России - РИА Новости, 17.05.2024

Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России

Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:23

2024-05-17T12:23

2024-05-17T13:11

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно еще больше сделать, чтобы у молодых людей был сознательный выбор будущей профессии. Вот эта ранняя профориентация – это то, чем мы сейчас занимаемся в стране, усилим это направление", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование