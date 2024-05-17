https://ria.ru/20240517/putin-1946635048.html
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России
Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:23
2024-05-17T12:23
2024-05-17T13:11
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649384_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_93a622a933803a4b53c041a762d596f9.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Правительство России работает над тем, чтобы наладить раннюю профориентацию в стране, что позволит молодым людям сознательно выбирать будущую профессию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно еще больше сделать, чтобы у молодых людей был сознательный выбор будущей профессии. Вот эта ранняя профориентация – это то, чем мы сейчас занимаемся в стране, усилим это направление", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649384_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_c9451e4f8ca96897072fbba7f1fc436c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал наладить раннюю профориентацию в России
Путин: правительство работает над налаживанием ранней профориентации в стране