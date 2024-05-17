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Путин рассказал, что Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински - РИА Новости, 17.05.2024
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12:17 17.05.2024 (обновлено: 15:49 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946632487.html
Путин рассказал, что Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински
Путин рассказал, что Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал, что Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински
Президент России Владимир Путин рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин накануне угостил его уткой по-пекински. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:17
2024-05-17T15:49
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин накануне угостил его уткой по-пекински. Во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете ученик института космических технологий спросил, какие блюда китайской кухни он любит больше всего. "Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", — пошутил в ответ российский лидер. Он добавил, что кухня любого народа — это часть его культуры, и великих мировых кухонь на самом деле не так уж много. Китайская кухня — одна из них, подчеркнул президент. "Что я больше всего люблю… Могу сказать то, что больше всего знаю, но это знают во всем мире. Мне даже стыдно, что я не могу назвать этих наименований. Но утку по-пекински знают все, в России точно, сто процентов. Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно", — сказал Путин. Путин 16 и 17 мая находится в Китае с государственным визитом. Накануне состоялся торжественный прием от имени председателя КНР и концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и старту перекрестных Годов культуры.
https://radiosputnik.ru/20240517/peregovory-1946593746.html
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Путин рассказал, чем его угостил Си Цзиньпин
Путина в Харбине спросили, какие блюда китайской кухни он любит больше всего. Российский президент сначала вспомнил цитату из Пушкина, потом порассуждал о кухне как части культуры народа, а затем рассказал про утку по-пекински.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал, что Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински

Путин рассказал, что съел два куска утки по-пекински на ужине с Си вместо одного

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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин накануне угостил его уткой по-пекински.
Во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете ученик института космических технологий спросил, какие блюда китайской кухни он любит больше всего.
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"Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", — пошутил в ответ российский лидер.
Он добавил, что кухня любого народа — это часть его культуры, и великих мировых кухонь на самом деле не так уж много. Китайская кухня — одна из них, подчеркнул президент.
"Что я больше всего люблю… Могу сказать то, что больше всего знаю, но это знают во всем мире. Мне даже стыдно, что я не могу назвать этих наименований. Но утку по-пекински знают все, в России точно, сто процентов. Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно", — сказал Путин.
Путин 16 и 17 мая находится в Китае с государственным визитом. Накануне состоялся торжественный прием от имени председателя КНР и концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и старту перекрестных Годов культуры.
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