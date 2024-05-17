https://ria.ru/20240517/putin-1946630155.html
Путин оценил возможности для сотрудничества России и Китая в космосе
Путин оценил возможности для сотрудничества России и Китая в космосе - РИА Новости, 17.05.2024
Путин оценил возможности для сотрудничества России и Китая в космосе
Президент России Владимир Путин заявил, что возможности для сотрудничества РФ и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, есть планы по освоению... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:10
2024-05-17T12:10
2024-05-17T12:11
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности для сотрудничества РФ и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, есть планы по освоению Луны. "Это все очень капиталоемкие программы, в том числе, скажем, освоение дальнего космоса, освоение Луны. Здесь у нас с китайскими друзьями есть совместные планы. Мы работаем по всем этим направлениям. Конечно, будем нуждаться в специалистах, которые востребованы как с одной стороны, так и с другой, и могут работать в совместных командах, о которых я уже говорил в начале нашей встречи. Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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космос - риа наука, россия, луна, китай, владимир путин, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин оценил возможности для сотрудничества России и Китая в космосе
Путин: возможности для сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности для сотрудничества РФ и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, есть планы по освоению Луны.
"Это все очень капиталоемкие программы, в том числе, скажем, освоение дальнего космоса, освоение Луны. Здесь у нас с китайскими друзьями есть совместные планы. Мы работаем по всем этим направлениям. Конечно, будем нуждаться в специалистах, которые востребованы как с одной стороны, так и с другой, и могут работать в совместных командах, о которых я уже говорил в начале нашей встречи. Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.