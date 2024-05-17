https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html
Путин рассказал, каким должно быть современное образование
Путин рассказал, каким должно быть современное образование - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал, каким должно быть современное образование
Образование сегодня должно быть гибким, чтобы человек мог получить нужные знания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:42
2024-05-17T11:42
2024-05-17T13:19
общество
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
социальный навигатор
сн_образование
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Образование сегодня должно быть гибким, чтобы человек мог получить нужные знания, заявил президент России Владимир Путин. "Получение образования сегодня должно быть, и складывается таким образом на практике, должно быть очень гибким с тем, чтобы у человека была возможность выбрать для себя наиболее перспективное направление развития и получить те знания, которые, как он считает, нужны для достижения его жизненных целей", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин рассказал, каким должно быть современное образование
Путин: образование сегодня должно быть гибким