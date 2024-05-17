Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 17.05.2024 (обновлено: 11:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946613401.html
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России
Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:25
2024-05-17T11:38
китай
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тяньваньская аэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин."Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР и, к слову, его выпускники деятельно участвуют в реализации проектов "Росатома" по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Возведение этих важных энергетических объектов идет в полном соответствии с графиком", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.Сейчас в Китае с участием РФ строятся четыре энергоблока (по два на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу") с передовыми российскими ядерными реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающими самым современными требованиями эффективности и безопасности.Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков №7 и 8 станция станет крупнейшей действующей АЭС в мире. Построенные ранее там четыре блока российского дизайна ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему КНР миллионы киловатт электроэнергии.На текущей неделе "Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора и два парогенератора для строящегося энергоблока №8 Тяньваньской АЭС.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, В мире
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России

Путин: возведение атомных блоков в Китае с участием России соответствует срокам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин.
"Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР и, к слову, его выпускники деятельно участвуют в реализации проектов "Росатома" по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Возведение этих важных энергетических объектов идет в полном соответствии с графиком", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
Сейчас в Китае с участием РФ строятся четыре энергоблока (по два на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу") с передовыми российскими ядерными реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающими самым современными требованиями эффективности и безопасности.
Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков №7 и 8 станция станет крупнейшей действующей АЭС в мире. Построенные ранее там четыре блока российского дизайна ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему КНР миллионы киловатт электроэнергии.
На текущей неделе "Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора и два парогенератора для строящегося энергоблока №8 Тяньваньской АЭС.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
Вчера, 11:19
 
КитайРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала