https://ria.ru/20240517/putin-1946613401.html
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России
Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:25
2024-05-17T11:25
2024-05-17T11:38
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в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин."Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР и, к слову, его выпускники деятельно участвуют в реализации проектов "Росатома" по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Возведение этих важных энергетических объектов идет в полном соответствии с графиком", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.Сейчас в Китае с участием РФ строятся четыре энергоблока (по два на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу") с передовыми российскими ядерными реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающими самым современными требованиями эффективности и безопасности.Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков №7 и 8 станция станет крупнейшей действующей АЭС в мире. Построенные ранее там четыре блока российского дизайна ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему КНР миллионы киловатт электроэнергии.На текущей неделе "Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора и два парогенератора для строящегося энергоблока №8 Тяньваньской АЭС.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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китай, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, В мире
Путин рассказал о возведении новых атомных блоков в Китае с участием России
Путин: возведение атомных блоков в Китае с участием России соответствует срокам
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Возведение новых атомных блоков в Китае с участием России идет в соответствии со сроками, заявил президент России Владимир Путин.
"Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР и, к слову, его выпускники деятельно участвуют в реализации проектов "Росатома" по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Возведение этих важных энергетических объектов идет в полном соответствии с графиком", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Сейчас в Китае с участием РФ строятся четыре энергоблока (по два на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу") с передовыми российскими ядерными реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающими самым современными требованиями эффективности и безопасности.
Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков №7 и 8 станция станет крупнейшей действующей АЭС в мире. Построенные ранее там четыре блока российского дизайна ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему КНР миллионы киловатт электроэнергии.
На текущей неделе "Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора и два парогенератора для строящегося энергоблока №8 Тяньваньской АЭС.