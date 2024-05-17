https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html

Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха

Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха - РИА Новости, 17.05.2024

Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха

Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета и отметил, что вуз бережно относится к традициям сотрудничества с Россией. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:16

2024-05-17T11:16

2024-05-17T12:52

россия

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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета и отметил, что вуз бережно относится к традициям сотрудничества с Россией."Харбинский университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнерские отношения с крупнейшими российскими научными и образовательными учреждениями, такими как Российская академия наук, ее дальневосточное отделение, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет", — сказал президент.В своем выступлении российский лидер отметил, что Москва и Пекин многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. По его словам, в ближайших планах научного сотрудничества много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира"."При активном содействии китайских партнеров в подмосковном городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня", — подчеркнул глава государства.Он также рассказал, что Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим дисциплинам.Кроме того, ученые России и Китая вместе работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы, сообщил Путин.Перед выступлением главе государства рассказали об истории университета и его достижениях. Российский президент оставил запись в книге почетных гостей.Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.

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Выступление Путина перед студентами Харбинского политехнического университета Путин выступает перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Президент рассказал, что СПбГУ вместе с харбинским политехом откроет образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в этой сфере. 2024-05-17T11:16 true PT1M00S

Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете 2024-05-17T11:16 true PT1M47S

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