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Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха - РИА Новости, 17.05.2024
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11:16 17.05.2024 (обновлено: 12:52 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html
Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха
Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха - РИА Новости, 17.05.2024
Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха
Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета и отметил, что вуз бережно относится к традициям сотрудничества с Россией. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:16
2024-05-17T12:52
россия
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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета и отметил, что вуз бережно относится к традициям сотрудничества с Россией."Харбинский университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнерские отношения с крупнейшими российскими научными и образовательными учреждениями, такими как Российская академия наук, ее дальневосточное отделение, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет", — сказал президент.В своем выступлении российский лидер отметил, что Москва и Пекин многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. По его словам, в ближайших планах научного сотрудничества много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира".&quot;При активном содействии китайских партнеров в подмосковном городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня&quot;, — подчеркнул глава государства.Он также рассказал, что Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим дисциплинам.Кроме того, ученые России и Китая вместе работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы, сообщил Путин.Перед выступлением главе государства рассказали об истории университета и его достижениях. Российский президент оставил запись в книге почетных гостей.Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.
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Выступление Путина перед студентами Харбинского политехнического университета
Путин выступает перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Президент рассказал, что СПбГУ вместе с харбинским политехом откроет образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в этой сфере.
2024-05-17T11:16
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Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете
Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете
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Россия
Путин провел встречу со студентами Харбинского политеха

Путин: Харбинский университет бережно относится к традициям сотрудничества с РФ

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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета и отметил, что вуз бережно относится к традициям сотрудничества с Россией.
"Харбинский университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнерские отношения с крупнейшими российскими научными и образовательными учреждениями, такими как Российская академия наук, ее дальневосточное отделение, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет", — сказал президент.
В своем выступлении российский лидер отметил, что Москва и Пекин многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. По его словам, в ближайших планах научного сотрудничества много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира".
«

"При активном содействии китайских партнеров в подмосковном городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня", — подчеркнул глава государства.

Он также рассказал, что Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим дисциплинам.
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Харбинский политехнический университет — один из ведущих технических вузов Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. История университета тесно связана с жизнью русской эмиграции на Северо-Востоке Китая в начале XX века и деятельностью Китайско-Восточной железной дороги. В 1954 году вуз вошел в число первых шести ключевых университетов Китая по подготовке специалистов-инженеров, к учебному процессу привлекали много преподавателей и ученых из СССР.

Кроме того, ученые России и Китая вместе работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы, сообщил Путин.
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Перед выступлением главе государства рассказали об истории университета и его достижениях. Российский президент оставил запись в книге почетных гостей.
Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.
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