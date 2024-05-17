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Путин обсудил с Си Цзиньпином сотрудничество в АПК
Путин обсудил с Си Цзиньпином сотрудничество в АПК - РИА Новости, 17.05.2024
Путин обсудил с Си Цзиньпином сотрудничество в АПК
Президент России Владимир Путин сообщил, что подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в АПК, отметив, что Россия и Китай идут по сути к РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:04
2024-05-17T11:04
2024-05-17T11:04
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в АПК, отметив, что Россия и Китай идут по сути к созданию "стратегического производственного партнерства". "В том числе, сейчас активно наращивается экспорт в КНР продукции российского агропромышленного комплекса. Мы вчера с председателем Си Цзиньпином тоже об этом достаточно подробно говорили", - сказал он церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества. Путин подчеркнул, что эта продукция отличается высоким качеством и экологичностью. "Растущими объемами в КНР из России поставляются рыба и другие морепродукты, зерно, свинина. По сути, мы идем к созданию стратегического российско-китайского производственного партнерства. Аналогичного нашему плотному взаимодействию в сфере энергетики", - отметил президент РФ.
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экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин обсудил с Си Цзиньпином сотрудничество в АПК
Путин: идем к созданию стратегического российско-китайского партнерства в АПК
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в АПК, отметив, что Россия и Китай идут по сути к созданию "стратегического производственного партнерства".
«
"В том числе, сейчас активно наращивается экспорт в КНР продукции российского агропромышленного комплекса. Мы вчера с председателем Си Цзиньпином тоже об этом достаточно подробно говорили", - сказал он церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.
Путин подчеркнул, что эта продукция отличается высоким качеством и экологичностью.
"Растущими объемами в КНР из России поставляются рыба и другие морепродукты, зерно, свинина. По сути, мы идем к созданию стратегического российско-китайского производственного партнерства. Аналогичного нашему плотному взаимодействию в сфере энергетики", - отметил президент РФ.