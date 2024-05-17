https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946608626.html

Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову

Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову - РИА Новости, 17.05.2024

Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:08

2024-05-17T11:08

2024-05-17T12:17

происшествия

россия

москва

германия

залина маршенкулова

владлен татарский

дарья трепова

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство о заочном аресте Маршенкуловой З. Х.", — сказал собеседник агентства. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России. В начале апреля против Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ее объявили в розыск. По словам источника РИА Новости, сейчас Маршенкулова, предположительно, скрывается в Германии. Поводом для уголовного дела стали посты в ее Telegram-канале, касавшиеся гибели при теракте военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взрыва бомбы, вмонтированной в статуэтку. Тогда пострадали более 50 человек. Подарившая военкору эту статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.

https://ria.ru/20240330/mvd-1936887016.html

https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

россия

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германия

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происшествия, россия, москва, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова