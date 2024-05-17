https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946608626.html
Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову
Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову - РИА Новости, 17.05.2024
Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову
Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:08
2024-05-17T11:08
2024-05-17T12:17
происшествия
россия
москва
германия
залина маршенкулова
владлен татарский
дарья трепова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:402:1081:1010_1920x0_80_0_0_62d36b130f983cc8fb1d7501ee251c09.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство о заочном аресте Маршенкуловой З. Х.", — сказал собеседник агентства. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России. В начале апреля против Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ее объявили в розыск. По словам источника РИА Новости, сейчас Маршенкулова, предположительно, скрывается в Германии. Поводом для уголовного дела стали посты в ее Telegram-канале, касавшиеся гибели при теракте военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взрыва бомбы, вмонтированной в статуэтку. Тогда пострадали более 50 человек. Подарившая военкору эту статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.
https://ria.ru/20240330/mvd-1936887016.html
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
россия
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:301:1081:1111_1920x0_80_0_0_0a56527a4500110e2326b4778dc8788a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова
Происшествия, Россия, Москва, Германия, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову
Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма