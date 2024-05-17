https://ria.ru/20240517/posevy-1946495710.html

Момент упущен. На мир надвигается новая катастрофа

Момент упущен. На мир надвигается новая катастрофа - РИА Новости, 17.05.2024

Момент упущен. На мир надвигается новая катастрофа

В Австралии и США — засуха, в Западной Европе — избыток осадков. В России из-за холодной сухой погоды пришлось отложить посевную. Как катаклизмы скажутся на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:03

экономика

россия

сша

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пшеница

ячмень

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Австралии и США — засуха, в Западной Европе — избыток осадков. В России из-за холодной сухой погоды пришлось отложить посевную. Как катаклизмы скажутся на продовольственной безопасности — в материале РИА Новости.Такого еще не былоВесна в России на редкость холодная, и урожай зерна может сильно пострадать. Из-за заморозков ввели режим ЧС в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Орловской областях, то же — в 32 районах Волгоградской. Список рискует пополниться Саратовской областью и Уральским федеральным округом, сообщает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.Аномальные погодные условия и в других странах. Так, Францию и Германию заливают дожди, США и Австралию мучает засуха. В первую очередь пострадает пшеница. На Чикагской товарной бирже фьючерсы на июль подскочили до 6,5 доллара за бушель. Это максимум с августа 2023 года, и цены продолжат расти.Министерство сельского хозяйства США сообщает о сокращении запасов злака с каждым годом, пишет Bloomberg. По данным прогноза, в 2024-2025-м они упадут до 257 миллионов тонн. В 2020 году мировой резерв составлял почти 300 миллионов тонн."Спрос увеличился, запасы по всему миру остаются ограниченными, а проблемы с новым урожаем обостряются", — цитирует издание управляющего директора британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймса Болсуорта.Масштаб трагедииОценки ущерба российскому рынку разнятся. Заместитель президента РАН Петр Чекмарев считает, что подсчитывать урожай пока рано. "Посевная еще не началась, причем не только пшеницы, но и других культур, а что успели посадить — погибло", — объясняет он.Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о гибели порядка 830 тысяч гектаров сельхозкультур по стране — это около одного процента. В основном удар пришелся по озимой пшенице. Придется пересеивать.Пострадали и другие культуры, например яровая пшеница, ячмень, зернобобовые и масличные. Потери яровых — не меньше 500 тысяч гектаров, подсчитал аналитический центр "СовЭкон".Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин оценил ситуацию как контролируемую и определил план работ. "У нас ежегодно в тех или иных регионах возникают ЧС, связанные с засухой, длительными проливными дождями и прочим. В целом это штатная ситуация, — отметил он. — Наиболее пострадавшим сельхозпроизводителям необходимо оказать помощь. Уже сформирован план пересева. Но главное — должна быть сохранена структура посевных площадей".В 2024-м общая площадь сева в стране вырастет на 300 тысяч гектаров — до 84,5 миллиона. Озимые культуры занимают 20 миллионов гектаров, и, по оценке Минсельхоза, 95 процентов этих посевов в хорошем состоянии.Выход из положенияПо мнению экспертов, для новых посевов погода пока неблагоприятная. Петр Чекмарев уточняет: задержка будет как минимум на пару недель — и это много. Ясно, что рекордного урожая уже не собрать и даже средний получить непросто. "Такой весны еще не было, — обращает внимание академик. — Вегетационный период будет короче, остальное зависит от температур и осадков. Обычно к 9 мая в средней полосе уже заканчивали посевную, а сейчас в лучшем случае только начали". Первые оценки урожайности можно будет делать не раньше чем через месяц."СовЭкон" все же дает предварительные прогнозы: потери пшеницы составят 3,9 миллиона тонн, почти на 45 миллиардов рублей, а урожайность упадет с 89,6 до 85,7 миллиона тонн. Что касается площади пересева, агентство считает оценку Минсельхоза оптимистичной и полагает, что реальная цифра может достичь миллиона гектаров.Тем не менее аналитики уверены, что на продовольственной безопасности России ситуация никак не скажется. "Наше производство значительно превышает локальные потребности и обладает большим экспортным потенциалом. Поэтому зерна для страны будет достаточно, а запас прошлых лет позволит продолжать экспортировать", — говорит Чекмарев.Вице-президент "Опоры России", председатель Комитета по сельскому хозяйству Сергей Соколов напоминает, что внутреннее потребление — это порядка 77-80 миллионов тонн, а скорректированный прогноз Минсельхоза — 130-135 миллионов тонн. "В любом случае ограничений не будет, а для стабилизации цен есть интервенционный фонд зерна с запасом больше трех миллионов тонн", — указывает он.Таким образом, в России снижение урожайности скажется только на экспортных квотах.

https://ria.ru/20240516/zamorozki-1946440538.html

https://ria.ru/20240516/posevnaya-1946345913.html

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экономика, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пшеница, ячмень