Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай
© iStock.com / Eakarat BuanoiИнженеры проверяют транспортный поезд
© iStock.com / Eakarat Buanoi
Инженеры проверяют транспортный поезд
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о партнерстве и стратегическом взаимодействии между странами. Следуя курсу президента, Ульяновская область вносит свой вклад в развитие двухстороннего партнерства. В промышленности это сотрудничество в автомобилестроении, атомной отрасли и авиастроении. В стадии проработки несколько инвестпроектов. Расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве. На днях из нашего региона в КНР отправился первый экспортный поезд. Почти 2 тысячи тонн масличного льна из Новоспасского района приедет в город Циндао", - сказал губернатор Алексей Русских, его цитирует пресс-служба.
По его словам, это даст хороший прирост внешнеторговому обороту региона с КНР. В перспективе Ульяновская область готова к межрегиональной кооперации с регионами Поволжья.
В пресс-службе отметили, что первая экспортная поставка сельскохозяйственной продукции ульяновских аграриев в КНР была осуществлена благодаря содействию логистического центра, созданного в 2022 году на базе АО "ПОЭЗ "Ульяновск". Был проведен поиск компании-импортера из Китая, совместно с экспедиторами проработана транспортная логистика для отправки состава, аттестация экспортера по требованиям законодательства КНР. Ранее благодаря национальным нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" ульяновская компания приняла участие в бизнес-миссии в Китай, где и удалось достигнуть договоренностей о поставках.
По итогам прошлого года Китай занимает первое место по объему товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами. Этому также способствует регулярный прямой контейнерный поезд Китай – Ульяновск. За время реализации проекта прибыло 28 контейнерных поездов.