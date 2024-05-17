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Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай

Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай - РИА Новости, 17.05.2024

Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай

Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:36

2024-05-17T15:36

2024-05-17T15:36

ульяновская область

китай

ульяновская область

циндао

си цзиньпин

алексей русских

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. "Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о партнерстве и стратегическом взаимодействии между странами. Следуя курсу президента, Ульяновская область вносит свой вклад в развитие двухстороннего партнерства. В промышленности это сотрудничество в автомобилестроении, атомной отрасли и авиастроении. В стадии проработки несколько инвестпроектов. Расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве. На днях из нашего региона в КНР отправился первый экспортный поезд. Почти 2 тысячи тонн масличного льна из Новоспасского района приедет в город Циндао", - сказал губернатор Алексей Русских, его цитирует пресс-служба. По его словам, это даст хороший прирост внешнеторговому обороту региона с КНР. В перспективе Ульяновская область готова к межрегиональной кооперации с регионами Поволжья. В пресс-службе отметили, что первая экспортная поставка сельскохозяйственной продукции ульяновских аграриев в КНР была осуществлена благодаря содействию логистического центра, созданного в 2022 году на базе АО "ПОЭЗ "Ульяновск". Был проведен поиск компании-импортера из Китая, совместно с экспедиторами проработана транспортная логистика для отправки состава, аттестация экспортера по требованиям законодательства КНР. Ранее благодаря национальным нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" ульяновская компания приняла участие в бизнес-миссии в Китай, где и удалось достигнуть договоренностей о поставках. По итогам прошлого года Китай занимает первое место по объему товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами. Этому также способствует регулярный прямой контейнерный поезд Китай – Ульяновск. За время реализации проекта прибыло 28 контейнерных поездов.

https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html

китай

ульяновская область

циндао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ульяновская область, циндао, си цзиньпин, алексей русских