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Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай - РИА Новости, 17.05.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
15:36 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/poezd-1946698073.html
Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай
Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай - РИА Новости, 17.05.2024
Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай
Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:36
2024-05-17T15:36
ульяновская область
китай
ульяновская область
циндао
си цзиньпин
алексей русских
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. "Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о партнерстве и стратегическом взаимодействии между странами. Следуя курсу президента, Ульяновская область вносит свой вклад в развитие двухстороннего партнерства. В промышленности это сотрудничество в автомобилестроении, атомной отрасли и авиастроении. В стадии проработки несколько инвестпроектов. Расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве. На днях из нашего региона в КНР отправился первый экспортный поезд. Почти 2 тысячи тонн масличного льна из Новоспасского района приедет в город Циндао", - сказал губернатор Алексей Русских, его цитирует пресс-служба. По его словам, это даст хороший прирост внешнеторговому обороту региона с КНР. В перспективе Ульяновская область готова к межрегиональной кооперации с регионами Поволжья. В пресс-службе отметили, что первая экспортная поставка сельскохозяйственной продукции ульяновских аграриев в КНР была осуществлена благодаря содействию логистического центра, созданного в 2022 году на базе АО "ПОЭЗ "Ульяновск". Был проведен поиск компании-импортера из Китая, совместно с экспедиторами проработана транспортная логистика для отправки состава, аттестация экспортера по требованиям законодательства КНР. Ранее благодаря национальным нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" ульяновская компания приняла участие в бизнес-миссии в Китай, где и удалось достигнуть договоренностей о поставках. По итогам прошлого года Китай занимает первое место по объему товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами. Этому также способствует регулярный прямой контейнерный поезд Китай – Ульяновск. За время реализации проекта прибыло 28 контейнерных поездов.
https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html
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китай, ульяновская область, циндао, си цзиньпин, алексей русских
Ульяновская область, Китай, Ульяновская область, Циндао, Си Цзиньпин, Алексей Русских

Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай

© iStock.com / Eakarat BuanoiИнженеры проверяют транспортный поезд
Инженеры проверяют транспортный поезд - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Eakarat Buanoi
Инженеры проверяют транспортный поезд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Из Ульяновской области в КНР отправился первый экспортный поезд, он доставит около 2 тысячи тонн масличного льна в город Циндао, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о партнерстве и стратегическом взаимодействии между странами. Следуя курсу президента, Ульяновская область вносит свой вклад в развитие двухстороннего партнерства. В промышленности это сотрудничество в автомобилестроении, атомной отрасли и авиастроении. В стадии проработки несколько инвестпроектов. Расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве. На днях из нашего региона в КНР отправился первый экспортный поезд. Почти 2 тысячи тонн масличного льна из Новоспасского района приедет в город Циндао", - сказал губернатор Алексей Русских, его цитирует пресс-служба.
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По его словам, это даст хороший прирост внешнеторговому обороту региона с КНР. В перспективе Ульяновская область готова к межрегиональной кооперации с регионами Поволжья.
В пресс-службе отметили, что первая экспортная поставка сельскохозяйственной продукции ульяновских аграриев в КНР была осуществлена благодаря содействию логистического центра, созданного в 2022 году на базе АО "ПОЭЗ "Ульяновск". Был проведен поиск компании-импортера из Китая, совместно с экспедиторами проработана транспортная логистика для отправки состава, аттестация экспортера по требованиям законодательства КНР. Ранее благодаря национальным нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" ульяновская компания приняла участие в бизнес-миссии в Китай, где и удалось достигнуть договоренностей о поставках.
По итогам прошлого года Китай занимает первое место по объему товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами. Этому также способствует регулярный прямой контейнерный поезд Китай – Ульяновск. За время реализации проекта прибыло 28 контейнерных поездов.
 
Ульяновская областьКитайУльяновская областьЦиндаоСи ЦзиньпинАлексей Русских
 
 
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