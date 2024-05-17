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В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов" - РИА Новости, 17.05.2024
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Культура
 
20:53 17.05.2024 (обновлено: 20:56 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/peterburg-1946792068.html
В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов"
В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов" - РИА Новости, 17.05.2024
В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов"
Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая, когда впервые в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:53
2024-05-17T20:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая, когда впервые в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку, сообщает пресс-служба правительства города. "На пролеты разведенной переправы будет проецироваться лазерная графика, связанная с Годом семьи в России и рядом знаковых юбилеев. В этом году отмечается 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 220 - Михаила Глинки, 125 - Владимира Набокова, 135 - Анны Ахматовой, 130 - Михаила Зощенко и Виталия Бианки", - сообщили в пресс-службе правительства. Такое внимание к юбилеям литераторов не случайно – сезон "Поющих мостов" по традиции открывается в дни проведения Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади. "Для Петербурга "Поющие мосты" - уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно – в 2016 году. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города", - отметил губернатор Александр Беглов. В течение этого, девятого по счету, сезона "Поющих мостов" Дворцовый мост разведут под симфоническую музыку более 50 раз. В рамках проекта прозвучат различные плейлисты, в том числе приуроченные к важным датам и событиям. Лейтмотивом старта нового сезона "Поющих мостов" станет 30-летие законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться в конце года. Шоу "Поющие мосты" проходит при поддержке издания "Петербургский дневник" и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. С 2016 года его посмотрели более 20 миллионов человек. Проект прочно вошел в перечень топ-25 единого календаря событий комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20240223/ermitazh-1929127289.html
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санкт-петербург, россия, александр пушкин, владимир набоков, анна ахматова, михаил зощенко, год семьи, общество
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Александр Пушкин, Владимир Набоков, Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Год семьи, Общество
В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов"

Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазводка Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Разводка Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Разводка Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая, когда впервые в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку, сообщает пресс-служба правительства города.
"На пролеты разведенной переправы будет проецироваться лазерная графика, связанная с Годом семьи в России и рядом знаковых юбилеев. В этом году отмечается 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 220 - Михаила Глинки, 125 - Владимира Набокова, 135 - Анны Ахматовой, 130 - Михаила Зощенко и Виталия Бианки", - сообщили в пресс-службе правительства.
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Такое внимание к юбилеям литераторов не случайно – сезон "Поющих мостов" по традиции открывается в дни проведения Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади.
"Для Петербурга "Поющие мосты" - уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно – в 2016 году. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города", - отметил губернатор Александр Беглов.
В течение этого, девятого по счету, сезона "Поющих мостов" Дворцовый мост разведут под симфоническую музыку более 50 раз. В рамках проекта прозвучат различные плейлисты, в том числе приуроченные к важным датам и событиям. Лейтмотивом старта нового сезона "Поющих мостов" станет 30-летие законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться в конце года.
Шоу "Поющие мосты" проходит при поддержке издания "Петербургский дневник" и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. С 2016 года его посмотрели более 20 миллионов человек. Проект прочно вошел в перечень топ-25 единого календаря событий комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
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