В Петербурге 18 мая откроется сезон "Поющих мостов"
Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая
Разводка Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Сезон "Поющих мостов" начнется в Петербурге в ночь на 18 мая, когда впервые в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку, сообщает пресс-служба правительства города.
"На пролеты разведенной переправы будет проецироваться лазерная графика, связанная с Годом семьи в России и рядом знаковых юбилеев. В этом году отмечается 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 220 - Михаила Глинки, 125 - Владимира Набокова, 135 - Анны Ахматовой, 130 - Михаила Зощенко и Виталия Бианки", - сообщили в пресс-службе правительства.
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Такое внимание к юбилеям литераторов не случайно – сезон "Поющих мостов" по традиции открывается в дни проведения Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади.
"Для Петербурга "Поющие мосты" - уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно – в 2016 году. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города", - отметил губернатор Александр Беглов.
В течение этого, девятого по счету, сезона "Поющих мостов" Дворцовый мост разведут под симфоническую музыку более 50 раз. В рамках проекта прозвучат различные плейлисты, в том числе приуроченные к важным датам и событиям. Лейтмотивом старта нового сезона "Поющих мостов" станет 30-летие законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться в конце года.
Шоу "Поющие мосты" проходит при поддержке издания "Петербургский дневник" и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. С 2016 года его посмотрели более 20 миллионов человек. Проект прочно вошел в перечень топ-25 единого календаря событий комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
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