В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"
Министр экономики Омана Аль Сакри: важно расширить МТК "Север — Юг"
© iStock.com / Aurore KervoernВид на порт Маската, Оман
© iStock.com / Aurore Kervoern
Вид на порт Маската, Оман. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр экономики султаната Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри.
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"Мы подтверждаем важность расширения транспортного маршрута "Север - Юг" и разработки дорожной карты развития торгового обмена между РФ, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана делает наши порты важными звеньями международной торговли", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", Решт - Астара в Иране.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с прошлого года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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