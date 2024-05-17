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В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг" - РИА Новости, 17.05.2024
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11:29 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/oman-1946615149.html
В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"
В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг" - РИА Новости, 17.05.2024
В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"
Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:29
2024-05-17T11:29
россия
оман
иран
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр экономики султаната Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри. "Мы подтверждаем важность расширения транспортного маршрута "Север - Юг" и разработки дорожной карты развития торгового обмена между РФ, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана делает наши порты важными звеньями международной торговли", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с прошлого года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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россия, оман, иран, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Оман, Иран, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"

Министр экономики Омана Аль Сакри: важно расширить МТК "Север — Юг"

© iStock.com / Aurore KervoernВид на порт Маската, Оман
Вид на порт Маската, Оман - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Aurore Kervoern
Вид на порт Маската, Оман. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр экономики султаната Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри.
«
"Мы подтверждаем важность расширения транспортного маршрута "Север - Юг" и разработки дорожной карты развития торгового обмена между РФ, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана делает наши порты важными звеньями международной торговли", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", Решт - Астара в Иране.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с прошлого года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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7 декабря 2023, 10:36
 
РоссияОманИранМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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