https://ria.ru/20240517/oman-1946615149.html

В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"

В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг" - РИА Новости, 17.05.2024

В Омане считают важным расширить МТК "Север — Юг"

Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:29

2024-05-17T11:29

2024-05-17T11:29

россия

оман

иран

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Оман считает важным расширить международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" и выработать дорожную карту развития торгового обмена, заявил министр экономики султаната Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри. "Мы подтверждаем важность расширения транспортного маршрута "Север - Юг" и разработки дорожной карты развития торгового обмена между РФ, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана делает наши порты важными звеньями международной торговли", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с прошлого года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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россия

оман

иран

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россия, оман, иран, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024