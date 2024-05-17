https://ria.ru/20240517/obstrel-1946582164.html

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.05.2024

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в жилом массиве в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:36

2024-05-17T08:36

2024-05-17T08:36

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в жилом массиве в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По его словам, повреждены кровля многоквартирного дома и легковой автомобиль. Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Горловке утром семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия