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В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.05.2024
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в жилом массиве в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:36
2024-05-17T08:36
2024-05-17T08:36
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в жилом массиве в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По его словам, повреждены кровля многоквартирного дома и легковой автомобиль. Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Горловке утром семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель