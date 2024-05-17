https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946686742.html

Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей

Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей - РИА Новости, 17.05.2024

Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей

Число вакантных должностей для школьных учителей к началу 2023-2024 учебного года снизилось более чем на 19%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

2024-05-17T15:04

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число вакантных должностей для школьных учителей к началу 2023-2024 учебного года снизилось более чем на 19%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Так, на начало 2023-2024 учебного года число вакантных должностей учителей школ в целом по России снизилось более чем на 19%. В этом учебном году на работу в школу вышли почти 50 тысяч молодых педагогов. По договорам о целевом обучении в настоящее время обучается порядка 23 тысяч студентов", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Также министр отметил, что в 2022-2023 годах в рамках программы модернизации школьных систем образования отремонтировано 4085 школ. "Это на тысячу с лишним больше, чем минимальная планка, которая была поставлена нам президентом нашей страны", - добавил Кравцов. "Качество образования у нас подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Россия вошла в пятерку сильнейших стран по результату участия школьников в международных олимпиадах. Если в 2015 году из 38 возможных медалей на международных олимпиадах наши школьники привезли 17 золотых, то в 2023 году из 43 возможных медалей мы завоевали 34 золотых медалей", - сказал министр. Он добавил, что начиная с 2019 года введено 1679 новых детских садов на 246 тысяч мест.

https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование