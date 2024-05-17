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Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей - РИА Новости, 17.05.2024
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14:55 17.05.2024 (обновлено: 15:04 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946686742.html
Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей
Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей - РИА Новости, 17.05.2024
Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей
Число вакантных должностей для школьных учителей к началу 2023-2024 учебного года снизилось более чем на 19%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:55
2024-05-17T15:04
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число вакантных должностей для школьных учителей к началу 2023-2024 учебного года снизилось более чем на 19%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Так, на начало 2023-2024 учебного года число вакантных должностей учителей школ в целом по России снизилось более чем на 19%. В этом учебном году на работу в школу вышли почти 50 тысяч молодых педагогов. По договорам о целевом обучении в настоящее время обучается порядка 23 тысяч студентов", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Также министр отметил, что в 2022-2023 годах в рамках программы модернизации школьных систем образования отремонтировано 4085 школ. "Это на тысячу с лишним больше, чем минимальная планка, которая была поставлена нам президентом нашей страны", - добавил Кравцов. "Качество образования у нас подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Россия вошла в пятерку сильнейших стран по результату участия школьников в международных олимпиадах. Если в 2015 году из 38 возможных медалей на международных олимпиадах наши школьники привезли 17 золотых, то в 2023 году из 43 возможных медалей мы завоевали 34 золотых медалей", - сказал министр. Он добавил, что начиная с 2019 года введено 1679 новых детских садов на 246 тысяч мест.
https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов: снизилось число вакантных должностей для школьных учителей

Кравцов: число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистра просвещения РФ Сергей Кравцов
Министра просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министра просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число вакантных должностей для школьных учителей к началу 2023-2024 учебного года снизилось более чем на 19%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Так, на начало 2023-2024 учебного года число вакантных должностей учителей школ в целом по России снизилось более чем на 19%. В этом учебном году на работу в школу вышли почти 50 тысяч молодых педагогов. По договорам о целевом обучении в настоящее время обучается порядка 23 тысяч студентов", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ.
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Также министр отметил, что в 2022-2023 годах в рамках программы модернизации школьных систем образования отремонтировано 4085 школ. "Это на тысячу с лишним больше, чем минимальная планка, которая была поставлена нам президентом нашей страны", - добавил Кравцов.
"Качество образования у нас подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Россия вошла в пятерку сильнейших стран по результату участия школьников в международных олимпиадах. Если в 2015 году из 38 возможных медалей на международных олимпиадах наши школьники привезли 17 золотых, то в 2023 году из 43 возможных медалей мы завоевали 34 золотых медалей", - сказал министр.
Он добавил, что начиная с 2019 года введено 1679 новых детских садов на 246 тысяч мест.
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