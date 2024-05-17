В Минтрансе рассказали о строительстве участка МТК "Север — Юг" в Иране
Минтранс: старт строительства ж/д участка МТК в Иране ожидается в этом году
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Начало строительства участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" Решт-Астара в Иране ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2024".
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"Важнейшим решением было подписание Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (соглашения - ред.) по строительству участка Решт-Астара, который разрабатывался и обсуждался в течение 20 лет, но тем не менее нам удалось его подписать", - пояснил Зверев в рамках сессии "Развитие международных мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока".
"Огромное спасибо нашим иранским коллегам за реальные мероприятия по его сейчас исполнению, потому что мы надеемся, что с июня месяца мы уже выйдем на первые изыскательские работы, будет подписан исполнительский контракт, и в этом году начнутся строительные работы параллельно с проектированием, для того чтобы в 2028 году запустить уже сквозную линию", - сказал он.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране - стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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